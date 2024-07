Surftrip por las Rías Baixas: cuatro rincones para disfrutar del deporte rey este verano

Vista aérea de la playa de A Lanzada Mancomunidade do Salnés Sanxenxo/O Grove

Las Rías Baixas se presentan al viajero como un excepcional destino de sol y playa, pero también como uno de los grandes paraísos del surf en Galicia. La realidad es que su costa accidentada y las condiciones atlánticas de este rincón del territorio ofrecen a los surfistas una enorme variedad de arenales y rompientes perfectas para la práctica del deporte rey del verano.

En este geodestino del sur de Galicia, desde la localidad de Nigrán hasta el litoral más salvaje de Sanxenxo y hasta la península do Barbanza, son varios los rincones que invitan a los amantes de este deporte a adentrarse en las aguas del Atlántico y disfrutar de las mejores olas jornada tras jornada. De hecho, también son muchas las escuelas de surf que recorren toda la línea de costa y brindan a los usuarios distintas clases de iniciación o incluso alquiler de material, destacando empresas como As Furnas, Prado Surf, Zorlak, Mission o Surf Vigo entre otras.

La costa de O Barbanza para todos los niveles

Entorno de las playas del río Sieira y As Furnas Turismo de Galicia Porto do Son

En el segmento más septentrional de las Rías Baixas, la península do Barbanza conforma uno de los grandes destinos para los amantes de las olas. La realidad es que la orografía de este litoral lo hace idóneo para la práctica del surf, ya que casi siempre suele contar con buenas condiciones de vientos y mareas. En la zona del municipio de Ribeira, playas como la de Vilar (para jornadas en los que el swell es pequeño) o la de Ladeira, donde su suave pendiente de arena la hace ideal para los cursos de iniciados, se posicionan como los mejores rincones. En Boiro, por su parte, el arenal de Barraña es la opción más escogida por los surfistas más pequeños o por aquellos que buscan comenzar a practicar el deporte en unas aguas un poco más tranquilas. Ya en la localidad de Porto do Son, el entorno de As Furnas y el arenal del Río Sieiro dispone de unas condiciones inmejorables para la formación constante de buenas series de olas. De hecho, en esta zona se dan picos variables sobre lenguas de arena perfectos para el surf de maniobras.

Sanxenxo y O Grove, el clásico territorio surfero

Vista aérea de la playa de A Lanzada Mancomunidade do Salnés Sanxenxo/O Grove

Justo en la línea de costa que entrelaza las localidades de Sanxenxo y O Grove, la playa de A Lanzada se ha convertido en el verdadero santuario de los surfistas que llegan a la comarca do Salnés en busca de un escenario único y expuesto a los grandes oleajes. De hecho, se trata de un arenal muy frecuentado tanto por surfistas experimentados como por iniciados del deporte, pues tanto en ella como en otros arenales cercanos se emplazan distintas escuelas de surf tan conocidas como Prado Surf, Mission o Zorlak. Además, si continuamos avanzando hacia el centro neurálgico de Sanxenxo, el arenal de Montalvo es otro de los preferidos para amantes del surf en este rincón de las Rías Baixas ya que cuenta con una ola potente que rompe en condiciones de mar de fondo.

Nigrán, el epicentro del surf en la ría de Vigo

Copa de Galicia en la playa de Patos Federación Española de Surf Nigrán

A solo un paso de la ciudad Olívica, la localidad de Nigrán se presenta como el auténtico epicentro del surf en las Rías Baixas. La realidad es que uno de los mejores arenales de toda la ría de Vigo para la práctica de este deporte es la conocida playa de Patos, donde se encuentra uno de los fantásticos picos para el disfrute de los surfistas más experimentados. De hecho, cada vez que se forman olas de derecha aparece el llamado pico de Patos, que ofrece a los deportistas más atrevidos una de las mejores olas de la ría de Vigo: rápida y con buenos tubos que rompen sobre un fondo de roca y arena. A la izquierda del mismo se localiza otro pico bautizado como Monteferro, famoso por dar forma a una ola constante de muy alta calidad. Además, al otro lado de la playa Patos, el arenal de Prado, o As Canas, se posiciona como un enclave ideal para los iniciados y en el que también se pueden encontrar varias escuelas de surf.

Oia, un destino para los más expertos

Olas rompiendo en la costa de Oia Surfmarket Oia (Pontevedra)

En la zona más al sur de las Rías Baixas, el surftrip por la provincia de Pontevedra finaliza en los límites municipales de Oia. Esta localidad gallega alberga una de las zonas surferas más visitadas por los deportistas expertos, enmarcada justo después de superar el pueblo de Santa María de Oia. A la izquierda de la ensenada, este punto del litoral está catalogado como un rincón de dificultad alta, ya que con vientos del sur se forman olas rápidas en mitad de una zona costera muy rocosa. En este municipio precisamente, a unos 200 metros de la costa, rompe también la bautizada por los surfistas locales como F3 o La Salvaje, una ola mutante con tubos cortos e intensos solo apta para riders muy experimentados. También en Oia, el entorno marino de Os Cantos presume de una ola excepcional para surferos de alto nivel y con experiencia en fondos de roca.