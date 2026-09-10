Esta es la temática que girará en torno a la Cabalgata de los Reyes Magos en Vigo

Una vez iniciada la instalación de las luces y los motivos de decoración para la Navidad 2026 en Vigo, queda ahora pulir el resto de detalles para hacer todavía más espectaculares estas próximas fiestas.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció este jueves que, mañana, tendrá lugar en Xunta de Goberno Local la contratación del diseño y producción de la Cabalgata de los Reyes Magos, así como la megafonía de las calles. En total, la inversión será de 392.000 euros.

De la citada cuantía, la cabalgata, que este año se centrará en la temática "Bosque, naturaleza y magia", se llevará 113.000 euros. Además, toda la producción técnica y los servicios auxiliares de soporte de los actos de la llegada de los Reyes costarán 120.817 euros.

Como todos los años, hoy se ha sabido que la ciudad olívica tendrá dos cabalgatas: una estática y otra dinámica.

Por último, en el alquiler, instalación y mantenimiento de la megafonía de la Navidad, el Consistorio vigués se gastará 158.200 euros en los periodos 2026-2027 y 2027-2028.