Los dos alcaldes de Vigo, Abel Caballero y Vázquez Varela, reciben a los escolares por La Reconquista

Faltan 10 días para que comiencen, de manera oficial, los actos por La Reconquista de Vigo, la efeméride que recuerda la expulsión de las tropas francesas de Napoleón Bonaparte de la ciudad olívica, gesta por la que se convirtió en "Fiel, leal, y valerosa".

Además de la celebración en sí, el Concello de Vigo y los centros escolares de la ciudad se han propuesto que la historia viguesa cale entre los más pequeños y, para ello, no hay mejor manera que las actividades teatralizadas y didácticas, que tendrán como colofón final A Reconquistiña, en la que participarán más de 2.000 niños y niñas.

Este miércoles, una veintena de estudiantes se acercaron hasta la lonja del Concello de Vigo -para resguardarse de la lluvia- y allí fueron recibidos por dos alcaldes de Vigo: El actual, Abel Caballero, y uno de los históricos, Vázquez Varela, quien era el regidor en 1809, momento en el que ocurrió la batalla.

Por otro lado, un soldado del ejército francés y una de las mujeres que plantó cara a las tropas de Bonaparte también formaron parte de un día diferente para los pequeños estudiantes de la ciudad, que se interesaron por algunas cuestiones históricas que marcarían el devenir de la ciudad hace más de 200 años.

Abel Caballero no dudó en compartir con los presentes que, tras Vázquez Varela, fue "el bisabuelo de mi abuelo, José Manuel Caballero. También animó a los vigueses adultos del futuro a sentirse "orgullosos de la ciudad".