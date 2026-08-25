Alerta 'zombie': Vigo vivirá una invasión de muertos vivientes el próximo 12 de septiembre

Los 'zombies' volverán a tomar las calles de Vigo como preludio de la décima edición del Galician Freaky Film Festival (GFFF). La II Galician Freak Zombie Walk se celebrará el próximo sábado 12 de septiembre.

Se trata de uno de los momentos más multitudinarios del festival más friki de la ciudad olívica. En 2025, más de 400 personas se unieron a la marcha 'zombie' por la calle Príncipe.

Como novedad, la Zombie Walk del GFFF estrena una hermandad internacional con la Marcha Zombie de Ciudad de México, una de las concentraciones de muertos vivientes más multitudinarias del mundo. Esta cita reúne sobre 10.000 participantes.

Además de establecer lazos de colaboración e intercambio cultural, la horda 'zombie' viguesa tendrá un perfil solidario al contar con una recogida de alimentos en el mismo lugar de celebración de la marcha.

¿Cuándo y dónde?

La jornada comenzará a las 17:00 horas con la apertura del Toucador Zombie, situado en las inmediaciones del Museo MARCO. Allí, un equipo de maquilladores y maquilladoras profesionales se encargarán de caracterizar a los participantes.

A las 20:00 horas, tendrá lugar la convocatoria de los 'zombies' para recibir instrucciones y dar comienzo a la marcha. Arrancará a las 20:15 horas y recorrerá aproximadamente 800 metros, desde el MARCO hasta Porta do Sol.

La duración estimada es de unos 45 minutos, tras pasar por Príncipe, Praza da Princesa, Joaquín Yáñez, Rúa da Oliva, Praza da Igrexa, Cesteiros y Praza da Constitución. La actividad continuará con la Pasarela Zombie prevista para las 21:30 horas.