El Entroido de Verán de Redondela (Pontevedra) reeditará su popular Gala Drag junto a Carolina Smith

Es una de las citas ineludibles del verano en la provincia y este agosto cumplirá su 27 edición. Redondela volverá a celebrar su Entroido de Verán y, enmarcada en él, su popular Gala Drag.

Carlos Veleiro será el encargado de conducir una cita, organizada junto a la Concellería de Igualdade, en la que se repartirán 2.000 euros en premios. Carolina Smith será la artista invitada de este año.

Así, la Gala Drag tendrá lugar en el recinto del campo da feira a partir de las 21:30 horas. En este sentido, el jurado valorará, entre otros aspectos, la originalidad, creatividad y elaboración de las fantasías.

La concejala de Cultura y Turismo, Rita Pérez, señaló que este evento constituye una parte muy destacada del Entroido de Verán, que es "espectáculo y diversión, pero también compromiso con la igualdad y la diversidad". Pérez Táboas afirmó que la Gala Drag "es el mejor reflejo de nuestro orgullo y de nuestra firme apuesta por la inclusión".

Desde el Concello se ha hecho un llamamiento al público para disfrutar del "gran talento" de los participantes en esta Gala Drag, que será "una gran fiesta del respeto y la libertad".

Las actividades en el recinto comenzarán ya a las 20:00 horas con las sesiones de los DJs Sara González y Borja Rúa. Al finalizar la Gala Drag, la música en directo tomará el relevo con el concierto de los gallegos Monoulious DOP (de 23:00 a 00:30 horas) y la gran actuación internacional del grupo argentino Ráfaga, que hará bailar al público con sus éxitos desde las 00:30 hasta las 2:15 horas de la madrugada.

El cierre oficial de la jornada correrá a cargo de los DJs Kike Varela y Rodri Vegas, con una sesión final prevista hasta las 04:00 horas.