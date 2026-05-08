El pueblo de Galicia que celebra un gran mercadillo de antigüedades este sábado y domingo: objetos de coleccionismo únicos
El segundo fin de semana de mayo se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de una amplia variedad de planes, desde los más convencionales hasta otros más especiales.
En este contexto, Galicia acoge una cita ya marcada en rojo en el calendario: una nueva edición del gran mercadillo de antigüedades de la Asociación Cultural Ferro Vello, que este sábado y domingo hace parada en Nigrán (Pontevedra).
A un paso de Vigo, Nigrán acogerá este fin de semana, concretamente los días 9 y 10 de mayo, un evento para amantes del coleccionismo con todo tipo de objetos llenos de historia.
El Pavillón de Panxón acogerá la III edición de la Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage, en horario de mañana y tarde, de 10:30 a 14:30 horas y de 17:00 a 21:30 horas, para que todo el mundo pueda llevarse un recuerdo de esta cita.
En una publicación en redes sociales, la Asociación Cultural Ferro Vello, organizadora del evento, señala que el acceso es totalmente gratuito, por lo que no hay que reservar entrada: basta con acceder al recinto y descubrir los expositores.
Precisamente, en lo que respecta a los expositores, aún se desconoce el número de vendedores que estarán presentes, aunque en ediciones anteriores han participado comerciantes de distintos puntos de España e incluso de Portugal.
A falta de conocer el inventario de la edición en Nigrán, lo más probable es que no falten máquinas de escribir, lámparas, teléfonos, relojes, valiosas porcelanas, libros con décadas de historia y otros objetos decorativos de gran valor.
