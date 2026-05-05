El pazo más bonito de Galicia: del siglo XV, declarado Bien de Interés Cultural y conocido como el 'Versalles gallego'

Galicia alberga espectaculares casas señoriales repartidas por sus cuatro provincias. Según el Inventario del Patrimonio Cultural Gallego, se estima que hay más de 900 pazos catalogados, entre los que destaca el espectacular Pazo de Oca.

Conocido como el 'Versalles gallego', el Pazo de Oca es un pazo señorial situado en la parroquia de Oca, en A Estrada (Pontevedra). Actualmente pertenece a la Fundación de la Casa de Medinaceli y está declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Así es el Pazo de Oca: origen, jardines y más

Pazo de Oca Turismo A Estrada

El Pazo de Oca es uno de los principales atractivos turísticos de Galicia, y no es de extrañar. Situado muy cerca de Santiago de Compostela, la finca cuenta con unos espectaculares jardines visitables que forman parte de la Ruta de la Camelia.

Para hablar de sus orígenes hay que remontarse al siglo XII, aunque los primeros vestigios materiales conservados datan de mediados del siglo XV. Álvaro de Oca y su hijo Suero fueron los primeros señores de la propiedad.

A lo largo del tiempo se llevaron a cabo diversas transformaciones de la primitiva fortaleza original, pero no fue hasta el siglo XVIII, en concreto en 1733, cuando Andrés Gayoso Ozores de Sotomayor inició su reconstrucción, aunque esta quedó inconclusa.

Pazo de Oca en A Estrada (Pontevedra) Shutterstock

En el siglo XIX se ampliaron los jardines, obra de François Viet, jardinero del Campo del Moro madrileño. Hoy constituyen el principal atractivo de la finca y gozan del prestigio de ser los más antiguos de Galicia.

El trazado de los jardines es producto y reinterpretación de la tradición paisajística francesa. En este contexto, se componen de espacios articulados independientemente, entre los cuales destacan el invernadero y el estanque donde se cultivan crisantemos, dalias y guisantes.

Los jardines del Pazo de Oca ocupan una extensión de 14 hectáreas de terreno, y su gran protagonista es la camelia. El número de ejemplares de esta flor, de tonos blancos y rojos, supera los 600, y algunos de ellos cuentan con más de 300 años de historia y una altura que alcanza los 8 metros.

La espectacularidad del paisaje ha despertado el interés no solo de visitantes, sino también de reconocidos cineastas como Pedro Almodóvar y Rafael Gil, quienes eligieron este enclave como escenario de rodaje de las películas La piel que habito (2011) y La casa de la Troya (1959).

En lo que respecta a la propia construcción, la explanada conocida como La Plaza, antiguo patio de labores, se conserva en excelentes condiciones y está compuesta por tres elementos: la capilla, el pazo y las viviendas unifamiliares.

La capilla está dedicada a San Antonio de Padua y es un edificio de estilo barroco que sustituyó a una antigua ermita del siglo XVI. Por su parte, la fuente central trilobulada del patio aporta un marcado carácter bucólico al conjunto.

Cómo visitar el Pazo de Oca y sus jardines

El Pazo de Oca permanece abierto todos los días en el siguiente horario:

Del 1 de abril al 31 de octubre de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas

Del 1 de noviembre al 31 de marzo de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas

La entrada individual a los jardines tiene un precio de 10 euros, mientras que la visita completa cuesta 20 euros. Existen descuentos para grupos, así como visitas guiadas al interior, que se realizan los viernes, sábados y domingos a las 11:00 horas, con reserva previa.