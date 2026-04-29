Vigo se prepara para el Día das Letras Galegas: música, regueifas y toda la programación

Cuenta atrás en Vigo para la celebración del Día das Letras Galegas 2026. El Concello de Vigo ha organizado una serie de actividades que combinan música y literatura durante todo el fin de semana del 17 de mayo.

Según ha informado en un audio el alcalde de Vigo, Abel Caballero, el acto central será en Porta do Sol, al mediodía. Entonces, se realizará la lectura del bando y el director de la ETRAD, Anxo Pintos, leerá textos de Begoña Caamaño, homenajeada este año. Acto seguido, tendrá lugar una actuación musical de la ETRAD.

"Al mismo tiempo estaremos de celebración en toda la ciudad", ha añadido el regidor socialista. Habrá recitales de regueifas en Alcabre, Matamá, O Freixo y Valladares, mientras que en San Miguel de Oia serán el 23 de mayo.

Pero el Día das Letras Galegas 2026 comenzará en Vigo este mismo fin de semana. El 2 de mayo han organizado el 'Correlingua', que contará con la participación de alumnos de centros escolares de la ciudad. Además, los días 18, 19 y 20 de mayo habrá conciertos de la ETRAD en las inmediaciones del Museo Marco.

Por otro lado, el Concello entregará a las escuelas olívicas ejemplares del libro 'Mulleres nas nosas letras', de la editorial Ir Indo, así como organizará diferentes actividades durante este tiempo en la Biblioteca Municipal Neira Vilas: cuentacuentos, representación teatral y la creación de cuaderno de pasatiempos.