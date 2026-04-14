Abel Caballero contra Godzilla, así es el duelo que regala la Inteligencia Artificial: "¡Música y luz!"

La generación de imágenes y vídeos a través de la Inteligencia Artificial está dando cada vez pasos más grandes y abriendo un mundo de posibilidades a las mentes más creativas para crear escenas dignas de Hollywood.

¿Y si Godzilla, el icónico monstruo japonés, emergiese en plena ría de Vigo, sobre el puente de Rande? ¿Quién se enfrentaría a esta bestia? Ambas preguntas las resuelven desde la cuenta de Instagram Galicia Artificial, gracias a la mano experta del director de arte y diseñador especializado en Inteligencia Artificial, Marcos Mosquera.

En una secuencia de 10 segundos, Godzilla destroza el puente de Rande y mientras todos huyen despavoridos, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, con traje gris, camisa blanca y corbata roja, se enfrenta a la bestia al grito de "¡Música y luz!". Spoiler: Gana Abel.

El vídeo cuenta con más de 242.000 reproducciones y, entre los más de 300 comentarios, algunos lamentan que se destroce el puente, "co chollo que deu montalo", proponen nombres para el monstruo, como "Audasi, o monstro da peaxe"; un peaje que alguno indica que, en cuanto lo ve, "se da la vuelta". Y también hay quienes destacan el "ataque Luces de Navidad" por parte de Caballero.