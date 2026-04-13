Vecinos de Vigo solicitarán la catalogación como BIC del patrimonio industrial olívico
La asociación veciñal Beiramar da Xente ha organizado una serie de jornadas y eventos para presentar a la ciudadanía sus propuestas para proteger el patrimonio industrial de Vigo
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La llegada y evolución de la industria es capital para entender el crecimiento de Vigo hasta convertirse en la principal ciudad de Galicia. Así lo consideran vecinos de Beiramar, que presentarán a la ciudadanía sus propuestas para catalogar como Bien de Interés Cultural (BIC) el patrimonio industrial olívico.
La plataforma Beiramar da Xente, formada por diversas asociaciones vecinales de la ciudad, ha organizado una serie de jornadas y actos para presentar a la ciudadanía sus propuestas para proteger y poner en valor los antiguos edificios de la industria viguesa, hoy abandonados.
Del 14 al 29 de abril se organizarán nueve eventos en los que se presentarán las solicitudes de BIC en asociaciones vecinales, así como un free tour por el entorno de la fábrica de Alfageme. El acto más relevante será el 23 de abril en el IES Santa Irene.
Programación
- 14 de abril, a las 19:00 horas: Presentación de las solicitudes BIC y debate con vecinos, y presentación de nuevos vídeos de Memoria dunha cidade industrial. En A Morada.
- 17 de abril, a las 19:00 horas: Mesa redonda sobre cultura, dotaciones y apoyo institucional en el edificio Redeiras. Participan Tamara Novoa, Juan Castro, Sarai González y Raúl Bermúdez. Moderan: Betty Romero y Davida.
- 19 de abril, a las 11:00 horas: Free tour por el entorno de la fábrica de Alfageme en Bouzas. Participan: Mariña López, Puri Pérez y Davida.
- 20 de abril, a las 20:15 horas: Presentación de las solicitudes BIC y debate con vecinos, y presentación de nuevos vídeos de Memoria dunha cidade industrial. En la AAVV Curva de San Gregorio.
- 21 de abril, a las 20:00 horas: Presentación de las solicitudes BIC en el CS A Revolta.
- 23 de abril, a las 17:30 horas: Presentación a la ciudadanía de las solicitudes BIC del patrimonio industrial de Vigo. En el IES Santa Irene. Participan: Sarai González, Ángel Vila, Mariña López, Eva Rodríguez y David Amoedo.
- 24 de abril, a las 19:00 horas: Presentación de las solicitudes BIC y debate con vecinos, y presentación de nuevos vídeos de Memoria dunha cidade industrial. En CS A Nubeira.
- 25 de abril, a las 11:00 horas: Free tour por el patrimonio industrial de Praza Industria y el polígono de Beiramar-Jacinto Benavente. Participan: Mariña López, Sarai González y Davida. Inicio en parque de la plaza de Eugenio Fadrique.
- 29 de abril, a las 16:00 horas: Ruta con alumnado por el patrimonio industrial de Beiramar-Jacinto Benavente. Aula D, calle Elduayen, 36-1.