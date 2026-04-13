Vecinos de Vigo solicitarán la catalogación como BIC del patrimonio industrial olívico

La llegada y evolución de la industria es capital para entender el crecimiento de Vigo hasta convertirse en la principal ciudad de Galicia. Así lo consideran vecinos de Beiramar, que presentarán a la ciudadanía sus propuestas para catalogar como Bien de Interés Cultural (BIC) el patrimonio industrial olívico.

La plataforma Beiramar da Xente, formada por diversas asociaciones vecinales de la ciudad, ha organizado una serie de jornadas y actos para presentar a la ciudadanía sus propuestas para proteger y poner en valor los antiguos edificios de la industria viguesa, hoy abandonados.

Del 14 al 29 de abril se organizarán nueve eventos en los que se presentarán las solicitudes de BIC en asociaciones vecinales, así como un free tour por el entorno de la fábrica de Alfageme. El acto más relevante será el 23 de abril en el IES Santa Irene.

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