La vecina de Redondela (Pontevedra) Paula Rojas, entre las mujeres más guapas de España

Redondela (Pontevedra) tiene entre sus vecinas a una de las mujeres más guapas de toda España. La joven de 19 años, Paula Rojas, ha logrado un destacado puesto como segunda finalista en Miss RNB España 2026.

Rojas ha brillado durante toda la concentración del Reinado Nacional de Belleza, como una de las grandes revelaciones del certamen. La redondelana ha posicionado así a Galicia entre las delegaciones más fuertes del panorama nacional.

La joven redondelana obtuvo su título provincial el pasado mes de noviembre, durante la gala de Miss y Mister RNB Galicia 2026, celebrada en Santiago de Compostela. Desde entonces, ha recibido una "completa formación y preparación" para conseguir alzarse como la segunda finalista en Miss RNB España 2026.

El certamen se celebró el pasado 11 de abril en Salou y reunió a 48 candidatas de toda España. Según la organización, Paula destacó por su elegancia, seguridad y evolución durante las distintas pruebas.

Además de su destacado resultado, la delegación gallega obtuvo una notable presencia en el concurso. La representante de A Coruña, Lara Vázquez, logró clasificarse dentro del Top 24 de las mujeres más guapas de España.

En esta edición, el título de Miss RNB España Supranacional 2027 fue para la alicantina Gabriela Marqués, quien representará a España en Polonia en 2027. Por su parte, la valenciana Irene Cabrera se alzó con el título de Miss RNB España Global 2026, representando al país en Tailandia este mismo año.