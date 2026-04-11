Boris Izaguirre será el pregonero de la Festa da Lamprea de Arbo (Pontevedra): "Aportará carisma"

El periodista venezolano Boris Izaguirre será el pregonero de la LXVI Festa da Lamprea de Arbo, que comenzará el viernes 24 de abril con la inauguración de Arbomostra, la Feria Agroindustrial y Artesanal de esta localidad. En este emplazamiento los asistentes podrán degustar la lamprea, aderezada con vinos de las bodegas de la Denominación de Orixe Rías Baixas.

El 25 de abril será el momento del pregón, a las 13:00 horas, desde el balcón del Consistorio. Según fuentes municipales, la elección de Izaguirre aportará "un toque de elegancia, carisma y cultura" a una cita que celebra una "tradición milenaria" en las aguas del río Miño.

Del mismo modo, desde Arbo quisieron poner en valor a Boris Izaguirre (Caracas, 1965) como una de las figuras "más queridas y consolidadas" del panorama mediático en España. Con una carrera que comenzó a los 16 años, "ha sabido combinar el rigor periodístico con un estilo único".

Tras saltar a la fama en Crónicas Marcianas, el venezolano lideró formatos como Lazos de Sangre (2019-2023) y Prodigios (2020-2023) en TVE. Actualmente ejerce como colaborador del programa "Por Fin", de Onda Cero, así como en "La Ventana", de la Cadena SER. Además, desde el 2011 y hasta el 2025 firmó su propia columna en El País. A partir de este mes de abril participará en la quinta entrega de "Mask Singer".

El alcalde de Arbo, Horacio Gil, puso en valor al pregonero para consolidar el evento en su proyección global aunando cultura, televisión y la excelencia de los productos del sello Arbo. El Ayuntamiento espera superar las cifras de asistencia de años anteriores.