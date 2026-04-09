Aterriza en el centro de Vigo un mercadillo para hallar antigüedades a finales de abril: entrada gratuita

El interés por las antigüedades no ha parado de crecer en los últimos años. Los coleccionistas valoran la historia y la artesanía, jugando el componente nostálgico también un papel fundamental.

Teléfonos antiguos, piezas de cerámica únicas y libros históricos forman parte del variado coleccionismo que se puede encontrar en mercadillos vintage como el que muy pronto se celebrará en Vigo.

Mercadillo vintage los días 25 y 26 en este lugar

La cuenta atrás ha terminado: a finales de abril, Vigo acogerá una nueva edición de la Feira de Antigüedades, Coleccionismo e Vintage.

Organizada por la Asociación Cultural Ferro Vello, la cita se desarrollará los días 25 y 26 de abril, en horario ininterrumpido de 10:00 a 20:30 horas, en el Centro Comercial Plaza Elíptica de Vigo.

La entrada será totalmente gratuita para todas las personas asistentes, que podrán encontrar piezas muy variadas y llenas de historia: desde relojes y máquinas de escribir hasta valiosas porcelanas, sellos y lámparas.

Tras recorrer otras ciudades de Galicia, como Padrón, Santiago de Compostela y A Coruña, la Feira de Antigüedades, Coleccionismo e Vintage hará una parada en la ciudad olívica con un número indeterminado de expositores especializados en antigüedades y artículos vintage.

El Centro Comercial Plaza Elíptica será el escenario de este evento dedicado al mundo del coleccionismo.

Durante todo un fin de semana, vecinos y curiosos tendrán la oportunidad de descubrir piezas únicas, cargadas de historia y gran valor. A falta de confirmación oficial, a buen seguro habrá vinilos, cámaras de fotos y objetos de decoración.

Las antigüedades se distribuirán en diferentes puestos según el vendedor, y cada pieza tendrá su propio precio. No obstante, la entrada al evento será completamente gratuita.

La Feira de Antigüedades, Coleccionismo e Vintage se celebrará los días 25 y 26 de abril, en horario de 10:00 a 20:30 horas.

Para todos aquellos interesados que no puedan asistir en estas fechas, la Asociación Cultural Ferro Vello viajará a Nigrán los días 9 y 10 de mayo. La feria contará con horario de mañana y tarde, de 10:30 a 14:30 horas y de 17:00 a 21:30 horas, y se celebrará en el Pavillón de Panxón.