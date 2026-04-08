Sexta confirmación de los conciertos de Castrelos 2026: La Ópera Carmen estará en Vigo este verano

Vigo ya cuenta con una sexta confirmación para los conciertos de Castrelos de este 2026. Según adelantó este miércoles el alcalde, Abel Caballero, se trata de la ópera Carmen, que será interpretada el viernes 24 de julio en el Auditorio de Castrelos.

"Carmen es una de las obras más populares de la historia de la ópera; una historia de pasión, amor y tragedia", destacó Caballero, quien animó a toda la ciudadanía a acercarse para disfrutar del espectáculo. El regidor aseguró además que "va a ser la ópera con más público de la historia de España", subrayando la magnitud del evento dentro de la programación cultural de la ciudad.

Compuesta por Georges Bizet y estrenada en 1875, Carmen es una de las óperas más representadas a nivel mundial. Ambientada en Sevilla, narra la intensa y trágica historia entre la protagonista y Don José, con algunas de las arias más reconocidas del repertorio lírico, como la Habanera o el Toreador. Su combinación de dramatismo, música accesible y fuerza escénica la convierte en una propuesta capaz de atraer tanto a aficionados como a nuevos públicos.