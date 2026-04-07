El Centro Comercial Camelias de Vigo celebra abril con cuentos, vermuteo y sorteos por el Día de la Madre

El Centro Comercial Camelias se prepara para un abril lleno de actividades pensadas para toda la familia, con talleres, charlas y promociones especiales que culminarán con un sorteo por el Día de la Madre.

La programación arrancará el próximo viernes 10 de abril, a las 17:00 horas, en la planta baja del centro, con un cuentacuentos a cargo de Lidia Ana Pérez Sánchez. Una cita gratuita donde los más pequeños podrán dejar volar su imaginación entre historias y personajes, en una tarde pensada para compartir en familia.

El sábado 11 de abril, también a las 17:00 horas, llegará una nueva sesión del ciclo “Creciendo Juntos”, con una charla de Ana Pedreira Verdía, especialista de Nutriendo Cuerpos Felices. Bajo el título “Qué hacer cuando tu peque rechaza la comida”, ofrecerá consejos prácticos sobre cómo abordar la selectividad alimentaria infantil y fomentar una relación saludable con la comida desde casa.

Acción especial por el Día de la Madre

Además, para celebrar el Día de la Madre, Camelias lanza una acción especial del 22 al 29 de abril: todas las personas que realicen compras superiores a 15 euros podrán participar en un sorteo depositando su ticket en la urna instalada en la planta baja.

Los premios incluyen tres vales de 50€, uno de 30€ y dos de 20€, canjeables en compras entre el 30 de abril y el 2 de mayo. El sorteo se celebrará el jueves 30, y los ganadores serán contactados esa misma mañana.

Complementando la propuesta, el sábado 11 de abril, la tienda Olivintage y Oli’s Bar se unirán para ofrecer el evento “Vermuteo & Market Vintage”, con prendas de primeras marcas como Levis desde solo 9 euros, sesión DJ y vermut experience.

Con esta agenda, Camelias refuerza su apuesta por el ocio familiar y las experiencias compartidas, consolidándose como un espacio local dinámico que combina cultura, comercio y diversión en cada visita. Para más información, en la web del centro comercial.