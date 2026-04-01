Procesiones y mucha comedia: Estos son los grandes eventos de abril 2026 en Pontevedra

Abril arranca con una intensa agenda cultural en Pontevedra, que durante las próximas semanas ofrecerá una amplia variedad de eventos para todos los públicos, con la Semana Santa y la programación teatral y de humor como algunos de los principales atractivos del mes Podría interesarte: Todos los Conciertos en Pontevedra

El mes de abril arranca con fuerza dentro de la programación cultural de Pontevedra que, durante los próximos treinta días, podrá disfrutar de una gran variedad de eventos para entretener a todo tipo de públicos.

Uno de los platos fuertes del mes es la Semana Santa que, en la ciudad del Lérez llega con una intensa programación. Además, el mes de abril también destaca por la rica oferta teatral con gran variedad de espectáculos y propuestas humorísticas. Para que no te pierdas nada, en Treintayseis hemos elaborado una guía con los principales eventos.

Semana Santa

Semana Santa en Pontevedra Shutterstock

La Semana Santa en Pontevedra arranca el día 1 de enero, con la primera gran cita del mes. Se trata de la procesión de la Santísima Virgen de la Soledad y Jesús Nazareno con la cruz a cuestas, que se celebrará el Miércoles Santo a las 21:00 horas, por el entorno de Santa María y el casco histórico.

Las festividades religiosas continuarán el 2 de abril, Jueves Santo, con una de las estampas más potentes de la Semana Santa local: la Procesión de los Pasos, que tendrá lugar a las 20:00 horas, con un largo recorrido por el centro y participación de varias cofradías y pasos emblemáticos.

El día 3 de abril, Viernes Santo, se concentra buena parte del peso simbólico del programa. La mañana arranca a las 09:30 horas con la Procesión del Encuentro con viacrucis penitencial. Por la tarde, se llevará a cabo el rito del Desenclavo a las 18:30 horas en Santa María. Ya de noche, tendrá lugar la Procesión general del Santo Entierro, a las 20:00 horas.

El Sábado Santo, 4 de abril, deja como cita principal el traslado de la imagen del Ecce Homo, a las 12:00 horas, desde la basílica de Santa María hacia O Burgo.

El bloque procesional se cierra el 5 de abril con la Procesión del Encuentro de Jesús Resucitado con su madre la Virgen María, a las 20:00 horas, con acto central en A Ferrería.

11 de abril

Corta el cable rojo Corta el cable rojo

El día 11 de abril es uno de los días más fuertes del mes en clave de escenario. Hay doble cita de humor: "Corta el cable rojo" en el Auditorio Sede Afundación a las 19:00 horas, y "A Penúltima", el espectáculo de Carlos Blanco, en el Teatro Principal a las 20:30 horas.

"Corta el Cable Rojo" es una comedia excepcional que se ha ganado el corazón del público con su ingenio, humor contagioso y números cómicos espectaculares. Por su parte, "A Penúltima" es un monólogo en el que Carlos Blanco junta historias nuevas y viejas con anécdotas populares gallegas. Todo esto aderezado con la típica ironía y el toque justo que hace que el espectador, además de divertirse, reflexione sobre ciertos aspectos intemporales y de actualidad.

17 de abril

Mejor no decirlo Afundacion

"Mejor no decirlo" llegará al Auditorio de la Sede Afundación de Pontevedra el 17 de abril a las 20:30 horas. Dirigida por Claudio Tolcachir y protagonizada por Imanol Arias y María Barranco, se trata de una comedia de unos 70 minutos que reflexiona, en clave de humor, sobre las relaciones de pareja y los límites entre lo que se dice y lo que se calla, a través de la historia de un matrimonio que decide contarse absolutamente todo.

24 de abril

Yerai Cortés Instagram Yerai Cortés

El guitarrista Yerai Cortés actuará en el Auditorio do Pazo da Cultura de Pontevedra el 24 de abril de 2026 a las 21:00 horas con su espectáculo en formato solo, una propuesta íntima centrada en la guitarra flamenca. Considerado una de las figuras más prometedoras del flamenco contemporáneo, el artista presentará un directo que combina virtuosismo técnico y carga emocional, en el marco del ciclo Maresía.

25 de abril

Gala i Ovidio Instagram

El 25 de abril se perfila como una de las noches culturales más destacadas en Pontevedra, con una doble cita musical que obligará a elegir. A las 21:00 horas, el Teatro Principal acoge "Gala i Ovidio", el proyecto conjunto de Aida Tarrío y Raül Refree, una propuesta que revisita el legado de Ovidi Montllor desde una mirada contemporánea. A la misma hora, el Auditorio do Pazo da Cultura será escenario del concierto de Nando Agüeros, conocido por su estilo ligado a la música popular y de raíz.

26 de abril

El 26 de abril, la agenda musical municipal propone un plan matinal en el Teatro Principal. A las 12:00 horas tendrá lugar una nueva cita del Ciclo de Butaca de la Banda de Música de Pontevedra, que en esta ocasión presenta "Peregrinaxe das danzas", un concierto con entrada libre hasta completar aforo.

28 de abril

El 28 de abril, la programación cultural en Pontevedra se despide del mes con una cita destacada en los recintos Afundación. El Auditorio Sede Afundación acoge a las 20:30 horas el concierto "Il Fervore", organizado en colaboración con la Sociedad Filarmónica de Pontevedra, dentro de su programación de música clásica.