Se buscan vecinos en este pueblo de 901 habitantes: necesita nuevos negocios que cubran servicios básicos

La despoblación del rural gallego es un problema urgente que requiere especial atención por parte de las instituciones. Muchos municipios observan con preocupación cómo su población disminuye, dejando tierras cada vez más abandonadas y vulnerables a riesgos como los incendios forestales.

La falta de oportunidades laborales y la escasez de vivienda generan que los vecinos tomen la decisión de abandonar sus localidades y trasladarse a grandes ciudades o municipios con más recursos. Por ello, nacen iniciativas como 'Holapueblo', que buscan revitalizar el medio rural y devolverle vida.

Un pueblo de 901 habitantes de Ourense necesita vecinos

Beariz, perteneciente a la comarca do Carballiño, en Ourense Ayuntamiento de Beariz

Beariz, en el noroeste de Ourense, perteneciente a la comarca do Carballiño, necesita ayuda: nuevos habitantes interesados en crear emprendimientos que contribuyan a dinamizar su economía y tejido social. Se organiza en tres parroquias: Santa María de Beariz, Santa Criz de Lebozán y San Salvador de Xirazga.

Esta localidad se caracteriza por su paisaje montañoso y valles que condicionan la agricultura, la ganadería y la industria local. Su clima oceánico húmedo, con lluvias frecuentes y temperaturas suaves, favorece la actividad forestal y agroganadera.

"El clima es estable durante todo el año, está siempre verde. Es un pueblo que está bastante bien ubicado dentro de Galicia, equidistante a puntos de interés como Ourense, Pontevedra, Vigo y Santiago de Compostela. La gente es muy acogedora y amable. Muy abiertos al visitante", afirma Tomás José Sancho, Teniente de Alcalde de Beariz.

El municipio combina patrimonio histórico y naturaleza, con iglesias del siglo XVII, cruceros, mámoas megalíticas, rutas de senderismo, antiguos yacimientos mineros y el Molino y puente de Ricovanca. La Botica de Doade y la cercanía a las Sierras de Candán y Cando potencian el turismo rural y ecoturismo.

Tradicionalmente agroganadero, Beariz destaca hoy en la construcción y busca dinamizar su economía en el polígono empresarial de Lebozán junto a la N-541. Además, está en tramitación el proyecto de la mina de litio de Doade, considerado estratégico por la UE y que se prevé que genere empleo e inversión.

"Es un lugar muy tranquilo, sin estrés ni artificios. Me vine a vivir aquí por mis raíces. Donde viviese me encontraba fuera de sitio. Aquí he encontrado un lugar donde enraizar y vincularme con lo rural y la gente del pueblo ofrece una calidad de vida sin parangón", finaliza el Teniente de Alcalde de Beariz.

Oportunidades de emprendimiento

Concello de Beariz, en Ourense Holapueblo

Beariz es un lugar lleno de posibilidades para quienes buscan emprender con sentido y calidad de vida. En este rincón de Ourense existe una demanda de servicios básicos de proximidad, como pequeños comercios, hostelería o iniciativas de alimentación local.

Además, su población, en gran parte mayor, necesita la existencia de proyectos de atención domiciliaria, acompañamiento y servicios de comida a domicilio.

Pero Beariz no es solo necesidad, también es oportunidad. Su entorno natural es perfecto para desarrollar turismo rural con encanto: alojamientos pequeños, experiencias en la naturaleza o actividades al aire libre.

Panadería

Tienda textil y zapatería

Bar

Restaurante

Guardería o jardín de infancia

Casa del mayor

Empresa turística que pueda rentabilizar el patrimonio natural del municipio

Servicios y recursos del municipio

Beariz Holapueblo

Beariz es un municipio rural con servicios básicos cubiertos. Cuenta con fibra óptica en expansión y cobertura 5G. Está bien comunicado por carretera (N-541) y dispone de autobuses regulares, transporte municipal y taxi.

En sanidad, tiene farmacia y consultorio médico con atención primaria, además de ambulancia; el centro de salud 24 horas más cercano está en O Carballiño. En educación, hay colegio de infantil y primaria en Soutelo de Montes (a 10 minutos) con transporte gratuito, mientras que secundaria se cursa en O Carballiño.

Ofrece instalaciones deportivas (gimnasio, pistas, campo de fútbol, pádel, etc.) y recursos culturales como biblioteca y aula CeMIT (centro de competencias digitales). Destacan la feria de Doade y dos playas fluviales.

Entre otros servicios, dispone de tiendas de alimentación, residencia de mayores, servicios sociales, oficina de correos, sucursal bancaria y lavandería.