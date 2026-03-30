Un clásico del verano se despide de Vigo: O Pirata cierra y da paso a un nuevo Maui

Los atardeceres de Vigo ya no serán lo mismo. Todo un clásico de la hostelería olívica como O Pirata ha cerrado sus puertas de forma permanente, dando paso a la apertura del nuevo Maui Los Olmos.

"Moitas grazas por todos estos anos navegando xuntos!". Así anunció O Pirata su clausura, poniendo en valor un espacio que muchos vigueses y viguesas sentían como su casa en verano. "Ver o voso disfrute é a maior das satisfaccións e logros de todo", añadían en la nota.

El pesar entre sus clientes es palpable en los comentarios del post. "A peor noticia do ano", señalaba un seguidor del mítico chiringuito de Vigo, situado en el número 22 de la Avenida de Samil. Sus conciertos y atardeceres eran una parada obligatoria de miles de vecinos y vecinas cada año.

Pero el espacio no quedará abandonado. Otra marca clásica de Vigo ocupará el lugar de O Pirata, con la esperanza de abordar también el corazón de sus fieles clientes.

Con un vídeo en redes sociales, el Grupo Maui ha anunciado su desembarco en este mítico chiringuito de Samil. La inauguración del nuevo Maui Los Olmos será este martes 31 de marzo, a partir de las 19:00 horas.

"Está un tiempo hermoso, así que vete preparándote que el martes abren un Maui en Los Olmos", dice la protagonista del spot, en el que se puede observar la apuesta de la marca por el tardeo. "No olvides de llamar a tus amigas", avisa la empresa.