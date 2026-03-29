Miles de vigueses expulsan a las tropas napoleónicas de la ciudad: "¡Que no quede ninguno!"

Miles de vigueses y viguesas han abarrotado Porta do Sol, Porta da Gamboa y la dársena de Portocultura para expulsar a las tropas napoleónicas de la ciudad. Vigo despide así su mayor fiesta hasta 2027, cuando A Reconquista cumplirá 30 años de celebraciones.

Una hora antes del comienzo de la representación, Porta do Sol presentaba una panorámica reservada para los mayores eventos, con la plaza a rebosar. Ya a las 18:00 horas, cuando Carolo, Cachamuíña y Aurora ha entrado en escena, no cabía ni un alfiler en el céntrico enclave olívico.

Las gaitas han calentado a las gargantas de los vigueses. Los bailes y aturuxos se han sucedido hasta que Carlos Bedeiro, vecino de O Berbés y miembro de la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello de Vigo, ha dado el pistoletazo de salida al fin de la Reconquista junto al alcalde Abel Caballero.

El regidor olívico también ha alentado a las masas, rememorando "aquella gesta histórica" en la que la "unión" de los vigueses venció a las tropas napoleónicas. Además, ha aprovechado para celebrar su propia reconquista: conseguir que Vigo sea considerada como sede candidata del Mundial 2030.

Marián Mouriño, 'Miliciana de Honra'

A continuación, la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello de Vigo ha nombrado al 'Miliciano de Honra' de este 2026. Mejor dicho, miliciana, ya que han distinguido a la presidenta del Celta, Marián Mouriño.

El club y la ciudad han vuelto a demostrar su unión. También cabe recordar los guiños celestes a la fiesta de A Reconquista en las últimas temporadas, con camisetas especiales en homenaje a la expulsión de las tropas napoleónicas de Vigo.

Expulsión de los franceses

Acto seguido, al ritmo de una zanfoña, ha comenzado la representación. Las tropas francesas se han aproximado hasta el escenario ubicado junto al Sireno, mostrando su fuerza y poderío ante los abucheos e insultos de los locales.

El encarcelamiento de Aurora y el asesinato de tres vigueses en una trifulca de taberna han sido la chispa que ha encendido la revuelta popular de Vigo contra los franceses. El alcalde Vázquez Varela, Cachamuíña, Carolo y el Abad de Valadares han alentado a sus vecinos a tomar la villa.

La acción se ha trasladado entonces a Porta de Gamboa, donde vigueses y viguesas se han enfrentado con soldados franceses. No les ha quedado otra que recular y esconderse tras la muralla de la ciudad. "¡Que no quede ninguno!", se escuchaba entre el público.

Allí, Carolo ha empuñado su hacha para golpear la puerta y llegar hasta los franceses, que ha caído en combate. Cachamuíña no ha salido mejor parado y han sido las mujeres unidas quienes se han abierto paso para vencer al ejército de Napoleón.

Las milicias viguesas han acorralado a los soldados franceses, dirigiéndolos hasta la dársena de Portocultura. Les esperaba la fragata Venus y el capitán escocés James Coutts Crawford, quien ha embarcado a los derrotados rumbo a Inglaterra.