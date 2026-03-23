¿Cuánto cuesta comerse un choripán en la Reconquista de Vigo 2026?

La Reconquista de Vigo 2026 ya se puso en marcha este fin de semana con las primeras actividades, actuaciones y representaciones que tuvieron como punto neurálgico la Plaza do Berbés.

En el ambiente, ya se podía respirar el clásico aroma a choripán, uno de los bocados por excelencia de la gran romería urbana viguesa, además de otros bocadillos y empanadillas.

El puesto de la Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello de Vigo, situado a pocos metros del escenario en el que se pudo vivir la representación de la destitución de la corporación afrancesada, ha servido como guía para conocer los precios que tendrá la comida y la bebida durante la Reconquista de este año.

Los bocadillos, que se ofrecían de chorizo, tortilla y lomo, cuestan 3,50 euros, con un plus de 0,50 si se acompañan de queso. Las empanadillas, por su parte, están a 2,50 euros.

En las bebidas, el precio de la caña de cerveza, la sangría y los refrescos es de 2,50 euros; el vino cuesta 2 euros y la botella de agua, 1,50.