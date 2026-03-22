Vigo se pone en modo Reconquista: este lunes es el turno de los más pequeños

Vigo ya ha activado su modo Reconquista. Este fin de semana, la Plaza do Berbés ya ha comenzado a lanzar el aroma de choripán al aire y a servir cerveza en vasos de cartón.

Este sábado, sobre el escenario ya se destituyó a la corporación afrancesada, con las tropas de Napoleón, comandadas por el Comandante Chalot, haciendo acto de presencia para tomar la ciudad.

Con la vista puesta en la semana que viene, será el viernes 27 de marzo cuando se ponga en marcha el mercado tradicional en el Casco Vello, con los Torreiros que acogerán actividades y conciertos a lo largo de los tres días que ponen fin a la gran romería urbana de Vigo.

Pero antes, este lunes es el turno de los más pequeños con la celebración de la Reconquistiña. Alrededor de 2.000 niños y niñas de diferentes centros educativos de la ciudad recorrerán las calles del centro.

Al son de sus tambores, partirán a las 10:30 horas desde Venezuela, Paseo de Alfonso, A Laxe y Plaza de Compostela con dirección a la Puerta del Sol. Allí será la primera parada, a las 11:00 horas, con intervención del alcalde, Abel Caballero, y una actuación musical.

La Reconquistiña tomará de nuevo la salida a las 11:30 horas y pasarán por Plaza de la Constitución, calle Triunfo, Palma, Plaza de la Iglesia, Plaza de Almeida y calle Real hasta la Plaza do Berbés, donde se celebrará la tradicional chocolatada, ambientada con una nueva actuación musical.

Lunes 23 de marzo – A Reconquistiña