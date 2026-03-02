Llega a Vigo el único modelo del Tesla Cybertruck en España: podrá verse entre el 4 y 8 de marzo

Primero hizo parada en A Coruña y ahora llega a Vigo. El Tesla Cybertruck será una de las grandes estrellas de la 35ª edición del Salón del Automóvil, que se celebrará del 4 al 8 de marzo en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI).

La cuenta atrás ha terminado. El Salón del Automóvil abre sus puertas este miércoles, 4 de marzo, con una presencia excepcional este 2026: el Tesla Cybertruck, un modelo prácticamente imposible de ver en España. De hecho, se trata del único que se puede ver en todo el país.

Llega a Vigo el Tesla Cybertruck, el único modelo en España

Tesla Cybertruck, modelo expuesto en Vigo tesla.com

Los amantes del motor en Vigo están de suerte. La agenda de ocio de esta semana viene marcada por el Salón del Automóvil, que se celebrará del 4 al 8 de marzo y contará con una pieza única: el Tesla Cybertruck.

Este modelo, presentado en 2019, destaca por su diseño futurista, construido con un exoesqueleto de acero inoxidable ultra resistente y sin pintura. Con casi seis metros de largo, es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en menos de tres segundos y cuenta con una autonomía de hasta 550 kilómetros aproximadamente.

"¡La estrella del 35º Salón del Automóvil de Vigo! El salón contará con una presencia excepcional: el Tesla Cybertruck, un modelo prácticamente imposible de ver en España", anuncia Eventos Motor en una publicación a través de redes sociales.

"No está homologado para su comercialización en Europa, por lo que quienes desean poseerlo deben importarlo desde Estados Unidos y someterlo a un proceso de homologación individual. Cada unidad presente en territorio europeo es, por tanto, una auténtica rareza", agrega.

Así pues, se trata de una oportunidad única para contemplar de cerca el Tesla Cybertruck en Vigo. Este modelo podrá verse del 4 al 8 de marzo, coincidiendo con la celebración del Salón del Automóvil en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI).

Para acceder al recinto será necesario adquirir una entrada, con un precio de ocho euros por persona. Las entradas se pueden comprar online o en la taquilla durante la celebración del evento; será gratuita para los niños de hasta 12 años.

El Salón del Automóvil contará este año con cerca de 55 marcas confirmadas, incluyendo Tesla y nuevas marcas asiáticas que dominan el sector. Abrirá sus puertas el miércoles y jueves de 16:00 a 21:00 horas, y el viernes, sábado y domingo de 11:00 a 20:00 horas.