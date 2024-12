¿Quién hace posible la Navidad de Vigo? Los rostros que están detrás de las principales atracciones

‘En los años 70, mi padre ya montaba autos de choque durante la Navidad en Vigo’; lo asegura Agapito Camarero, gerente y propietario del carrusel instalado durante estas fechas en Porta do Sol. Él conoce, de primera mano, cómo ha sido el crecimiento de estas fiestas en la ciudad, y con éste, la llegada de los turistas para descubrirla.

Agapito comenzó, ya en el año 2016, instalando un carrusel en los meses navideños; era un poco más pequeño que el que hoy puede disfrutarse en el kilómetro cero vigués, aunque también estaba ubicado allí. La suya se ha convertido en una de las atracciones icono, imprescindible en el decorado entre los meses de noviembre y enero. Es, además, para todos los públicos: "aquí se monta gente de todas las edades; desde bebés pequeñitos a personas muy mayores; a veces nunca se han subido a nada y prueban con el carrusel. Tenemos la oferta de 6 tickets por diez euros y con ella se acercan muchas familias".

En familia se disfruta también el tren turístico de la Navidad viguesa. El mismo pertenece a la empresa Segmento Divertido. Noelia, una de las siete personas que trabajan día a día en este servicio, explica a Treintayseis que ofertan el mismo en otras localidades: "tenemos más rutas en diferentes épocas, por ejemplo en Tui-Valença, Cesantes, A Guarda, Vila Nova de Cerveira, Porriño, O Grove…". Aclara sin embargo que ‘Vigo se lleva la palma. Llevamos sumándonos a esta Navidad desde 2019 y en ocasiones tenemos incluso que alquilar algún tren más’

Este 2024, el tren turístico de la Navidad de Vigo cuenta con dos recorridos; uno sale desde la Plaza de Independencia, y esa ruta se realiza con un tren. En la que parte desde la Alameda, sin embargo, son necesarios dos vehículos: "este año son nuevos, con capacidad de 72 personas cada uno. Y se llenan, a veces llegan a formarse hasta dos horas de cola. Es turismo familiar, mayoritariamente, aunque también hay muchos grupos de jubilados. En un porcentaje muy alto, los visitantes son portugueses, pero me llama la atención que también hay muchos canarios".

La noria es otro de los símbolos de la Navidad Viguesa; al frente de la misma está Paco Sánchez. Él reside en Alhaurín de la Torre, Málaga, y aunque instala su atracción de 54 metros de altura en diferentes ciudades a lo largo del año, reconoce que "Vigo es especial. Aquí es donde más tiempo echamos, la estancia más larga. Empezamos a venir en 2019 y, salvo en 2020 por la pandemia, no hemos fallado nunca"

Para que todo se desarrolle correctamente, además de las numerosas inspecciones de seguridad, la noria necesita, este 2024, un total de 14 trabajadores. "Siete forman parte de la plantilla fija, viajan siempre conmigo, me los traigo. A las otras 7 personas las contrato en la ciudad durante todo el tiempo que estamos aquí", asegura Paco.

Cuenta con 48 cabinas, capaces de abarcar un aforo máximo por viaje de 250 personas. El esfuerzo por respetar el descanso de los vecinos es mayúsculo, y en cada Navidad, con la experiencia adquirida en anteriores ocasiones, se buscan nuevas fórmulas para lograrlo; "ahora la cola está mejor orientada, para que moleste menos, queremos ser respetuosos con quienes viven por aquí. Así se mejora el acceso a los garajes y se evita el ruido, porque cuando hay mucha gente esperando, aunque no estén hablando muy alto, se genera ruido. En la misma línea, la noria gira a un ritmo un poco más lento este año, para que la gente no grite tanto"

Desde el control de accesos al gran árbol de Porta do Sol, la empresa BTB Solve, llama la atención sobre esto último, el comportamiento de la gente; "lo peor que vemos a veces en la Navidad es el incivismo. Hay personas que no quieren cumplir con las normas, y eso que no son complicadas". Esta empresa viguesa cuenta con 10 trabajadores este año para coordinar los accesos al árbol, son quienes visten los chalecos amarillos. Cuentan con experiencia en otros eventos en la ciudad y hace varios años que suman también su trabajo a esta época; "este año, por ahora, parece que la cosa está más tranquila".

El Cíes Market es otro de los grandes atractivos de la Navidad viguesa; cada día, miles de personas recorren sus puestos de gastronomía, productos artesanales, joyería, complementos… Uno de los imprescindibles es el de la churrería La Eulogia. Al frente del mismo está la familia Montes; Adrián, junto a sus padres y su hermano, confirma que su presencia en el mercadillo se remonta al principio del mismo, a 2019; ‘los churros siempre gustan a la gente, estamos contentos’. Es posible encontrarles justo frente a la fuente que preside la Alameda, "la verdad es que tenemos una ubicación privilegiada".

En familia también sacan adelante el puesto de Wakoo Shop; mezclan, con mimo, artesanía y tecnología. Trabajos realizados en madera como bolas de Navidad que pueden personalizarse, tazas, objetos para decorar… Tienen de todo. Lorena, desde el puesto ubicado junto a la noria, cuenta que todo comenzó con su hermano: "es ingeniero informático, pero es muy manitas y esto le gustaba mucho; decidimos que queríamos aportar algo diferente a la Navidad y nos lanzamos. Cada año los visitantes vuelven, se acuerdan del año anterior, les gusta que sean cosas artesanales. Como es personalizado y especial, a la gente le encanta".

¿Cómo se prepara la Navidad de Vigo?

El 30 de julio, en pleno verano, comenzó este año la instalación de las luces de Navidad en Vigo. Finalmente, su encendido tuvo lugar el pasado 16 de noviembre. Para alcanzar la fecha con todo preparado, los trabajadores de la Navidad de la ciudad dedican diferentes plazos a concretar la puesta a punto.

Aunque ya no gira semana a semana con la atracción, porque Agapito Camarero ha dejado atrás sus años como feriante, no ha renunciado a instalar el carrusel en la Navidad de la ciudad. Ahora sólo lo monta en ocasiones especiales -para largas estancias-, y la de Vigo lo es. Para que esté listo, dispuesto a funcionar en Porta do Sol, el carrusel comienza a instalarse con diez días de antelación a la fecha de inicio de actividad; "lo preparamos todo en diez días, si bien en montar el carrusel como tal tardamos sólo cinco".

Segmento Divertido, sin embargo, requiere un mayor margen para la vehículos a punto de sus trenes: "nosotros, para esto, empezamos a preparar los trenes como dos o tres semanas antes, pero trabajando en ello todo el día, hasta las tantas. Se necesitan muchas horas porque cada año se planifican las rutas, se prepara todo con mucho detalle; fijaos en las lucecitas que llevan los trenes en las chimeneas…", apunta Noelia.

Lorena por su parte asegura que desde Wakoo Shop trabajan todo el año con la fecha en la cabeza: "entero, desde que acaba la anterior, empezamos a preparar la siguiente Navidad; pensando propuestas, diseñando, calculando cantidades... Aunque lo que más gusta, sin duda, son las bolas del árbol, que se personalizan al momento".