En Allariz (Ourense) no conocen Halloween: Allí se celebra el auténtico Samaín

En Allariz no existen ni el terror ni la sangre, pues la raíz del Samaín gallego no está relacionada con ninguna de estas dos cosas. En esta localidad ourensana, como manda su propia tradición, se le da la mano a los "visitantes do outro mundo" en un ambiente de misterio, entretenimiento y fascinación.

El entorno -las calles empedradas de su zona histórica- y la estación del año -el otoño, con las hojas que se esparcen por el suelo recién caídas de los árboles- se convierten en el escenario perfecto para esqueletos muy amables, para las meigas y para la propia Santa Compaña. Además, también juegan un papel muy importante las luces y las sombras que se crean en estos escenarios.

No cabe duda de que uno de los puntos de mayor atracción turística estos días se encontrará, desde hoy, en este municipio de poco más de 6.000 habitantes. Allí, operarios municipales han trabajado a contrarreloj para acondicionar los diferentes escenarios que hoy se destaparán: Los ubicados en la Rúa do Portelo, Praza de Santo Estevo, Rúa da Cruz, Rúa do Pozo, Praza Maior, Atrio de Santiago, Praza de Abaixo y Praza do Matadoiro.

Parte de un escenario desvelado en el Samaín de Allariz de este 2024. Alba Nanín

El evento, que goza de una gran popularidad en la provincia de Ourense, se prolongará desde este 31 de octubre, al 3 de noviembre, y el objetivo de los alaricanos será proponer actividades para todas las edades.

Pero, sin duda, el mayor atractivo se encuentra en las propias creaciones que realizan los trabajadores municipales y que, anualmente, se reciclan con toques distintos y siempre bajo una misma estética: Muebles antiguos, telas de araña o lápidas, pero también "vecinos" del más allá disfrutando de un baile o de un paseo en moto. Todo esto es posible en Allariz.

Dos de los "invitados" del más allá que nunca faltan al Samaín alaricano, en una imagen de 2023. Alba Nanín

¿Cuándo comenzarán las actividades?

Estos días la expectación es máxima en Allariz para conocer con qué sorprenderán en esta ocasión los artífices del Samaín. Para salvaguardar la sorpresa -y adelantarse a posibles inclemencias meteorológicas, pues el tiempo no siempre acompaña- muchas de las figuras que se expondrán han estado hasta el momento cubiertas. Sin embargo, todo se desvelará este jueves, día 31 de octubre, momento en el que se celebrará "De cea cos defuntiños", y que incluirá un cuentacuentos para los más pequeños.



Uno de los escenarios que, hasta las últimas horas, estuvo tapado para guardar la sorpresa en Allariz. Alba Nanín

Gracias a Silvardeiras Teatro, los presentes podrán asistir a la procesión de la Santa Compaña tanto el jueves, a las 20:00 horas, como el viernes, a la misma hora. La cita se completará con música y un taller de candiles.

Compras tenebrosas

Los distintos establecimientos comerciales que integran el peculiar outlet de Allariz -integrado en los locales del casco histórico- también se han engalanando para la ocasión. Los escaparates se han ambientando para que los visitantes completen una experiencia única. Además, cuentan con la particularidad de abrir todos los domingos, por lo que también se podrá disfrutar de todo lo anterior ese mismo día.

Imagen del Samaín de Allariz tomada en la edición de 2023. Alba Nanín

Sin duda, merece la pena conocer, aunque sea una vez en la vida, la tradición que se guarda en esta localidad ourensana, en donde también es famosa su Navidad. En este último caso, no por grandes adornos ni millones de luces, sino porque los trabajadores municipales también la elaboran con sus propias manos y al estilo Allariz.