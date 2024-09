¿Fiesta de la Coca? La celebración más curiosa a un paso de Vigo: no, no es lo que parece

En Galicia hay fiestas por doquier y sobre todo en los meses de verano. Pero más allá de las clásicas, donde las verbenas y la gastronomía son las grandes protagonistas, hay una celebración que tiene lugar a un paso de la ciudad de Vigo que no deja indiferente a nadie por su nombre y no, la Fiesta de la Coca no es lo que parece.

Redondela (Pontevedra) celebra todos los años, durante las fiestas del Corpus Christi, la Fiesta de la Coca de los festejos más curiosos de la Comunidad que mezcla mitología pagana con tradición católica. Sus orígenes se remontan a 1482, cuando se declaró día santo el jueves de Corpus Christi en todo el Obispado de Tui.

"El Ayuntamiento de Redondela y los gremios aportaban imágenes a la procesión, pero también danzas y otras representaciones. La que pervivía en el tiempo sería la lucha de San Jorge con el dragón, la coca. Las primeras noticias sobre la Danza de las Espadas datan del siglo XVI", explican fuentes municipales.

La leyenda de la Coca cuenta que siglos atrás vivía en Redondela un dragón que llevaba a las mujeres más hermosas de la villa a su guarida, situada bajo el puente de la Isla de San Simón. Sin embargo, los jóvenes marineros, hartos de las maldades del monstruo, decidieron darle caza alzando sus espadas.

"Tras una larga batalla, resultaron victoriosos y una vez muerto el animal, rescataron a sus prisioneras y llevaron el cuerpo al centro de la villa, donde los marineros, agarrando las espadas unos de los otros, comenzaron a bailar alrededor del tormento a lo que habían dado fin".

Para recordar esta historia, todos los años en el desfile del Corpus Christi, desfila por las calles la figura de la Coca y se realiza la tradicional Danza de las Espadas y las Penlas. "También es de especial interés ver las alfombras florales que se realizan para el paso de la procesión de la Virgen A Gabacha", que se convirtió en la gran protectora ante los ataques del dragón.

Teorías sobre la procedencia del nombre

Fiesta de la Coca de Redondela Turismo Rías Baixas

Sobre la procedencia del nombre de la coca, existen varias teorías: algunos historiadores la sitúa en el término latino cocatrix (cocodrilo) y otros estudiosos relacionan la bestia con el gigante tricéfalo Caco, hijo de Vulcano. Sin embargo, también existe la opinión que la coca tiene su origen en el coco o monstruo infantil.

Un dato curioso es que en Monçao, al otro lado del río Miño, también se celebra la Fiesta de la Coca, declarada de Interés Turístico en Galicia, pero con la particularidad de que en la localidad portuguesa se mantiene la figura de San Jorge, que se enfrenta y vence la monstruo.