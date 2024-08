El "Entroido de Verán" vuelve a Redondela este sábado: actividades, horarios y mucha diversión

El Concello de Redondela ultima los detalles para acoger este sábado, 24 de agosto, una de las fiestas más esperadas del verano en la comarca, el famoso "Entroido de Verán". Desde hace veinticinco años, las calles de Redondela se llenan de color y diversión durante el penúltimo fin de semana de agosto para celebrar el Entroido en pleno verano.

Así pues, son muchos los que aprovechan la ocasión y el calor para sacar a la calle los disfraces que no se pueden poner en el mes de febrero en Galicia. Y es que, no es de extrañar que la celebración cause tanto fervor entre los gallegos, al darles una oportunidad para lucir trajes que el frío del invierno no les permite.

Entroido de Verán en Redondela Facebook

Gala Drag y mucha música

La cita arrancará a las 20:00 horas con una sesión de los DJs Carlos González y Borja Rúa en el Campo da Feira. Una vez finalizada, a las 21:30 horas comenzará la tradicional Gala Drag, presentada por la bailarina y coreógrafa Hurakan Bastida y que contará con 1.800 euros en premios.

Una vez finalizada la gala, será el turno de los conciertos. A las 23:00 horas comenzará Javi Maneiro, en cantante gallego de música rock, que además de por su carrera es solitario es conocido por ser el vocalista de Heredeiros da Crus e de Jabón Blue.

A las 00:30 horas lo sucederá el cantautor argentino Coti, que se espera que interprete alguno de sus grandes éxitos como Antes que ver el sol o Nada de esto fue un error. Después, a las 02:15 horas, será el turno de los DJs Samu Peixe y Rodri Veigas serán los encargados de prolongar la celebración hasta las cuatro de la madrugada.

Diversión para los más pequeños

La Fiesta también cuenta con una importante variedad de actividades pensadas para el público infantil y familiar. Desde las 18:00 hasta las 21:00 horas los más pequeños podrán disfrutar de hinchables con agua en la Pista da Xunqueira y en la Praza de Ponteareas.

Paralelamente, en la misma franja horaria, en la Praza de Ponteareas también habrá una Gyncana con hinchables, que promete tener entretenido al público infantil toda la tarde.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Uxía Lambona e a Banda Molona (@uxialambonaeaba.d)

Por otra parte, la banda infantil Uxía Lambona e a Banda Molona darán un concierto a las 20:30 horas en la Plaza da Torre, para hacer disfrutar al público familiar con sus canciones.

Para cerrar la jornada cargada de divertidas actividades, la Pista da Xunqueira y la Praza de Ponteareas celebrarán una fiesta de la espuma a las 21:30 horas.

¿Cómo llegar?

Como ya viene ocurriendo en ediciones anteriores y con el objetivo de reducir los desplazamientos por carretera, la Xunta habilitará líneas adicionales de autobús desde Vigo, Pontevedra y O Porriño.

Desde Vigo los autobuses saldrán de la Rúa Areal cada media hora entre las 18:00 y las 23:00 horas. Desde Pontevedra las salidas serán cada hora, desde la Estación de Autobuses, entre las 18:00 y las 03:00 horas. Y, desde O Porriño, los autobuses saldrán desde la Avenida de Galicia cada hora desde las 18:00 hasta las 22:00 horas, y otros dos a las 00:30 horas y a las 02:30 horas.

Para el regreso también se habilitarán líneas adicionales. Los autobuses en dirección Vigo saldrán desde la Estrada a Vigo (INEM), cada media hora desde la 01:00 hasta las 06:00 horas. Los de Pontevedra de la Avenida Mendiño (junto a Acualia), cada media hora desde las 18:30 hasta las 06:30 horas. Y, los de O Porriño, saldrán desde el aparcamiento de Valavella, cada hora entre las 18:20 y las 21:20 horas y a las 00:00, 01:00, 03:00, 05:00 y 06:00 horas.

Apuesta por la sostenibilidad

Presentación del "Entroido de verán" de Redondela. Concello de Redondela

Para reafirmar su compromiso con el medio ambiente, desde la alcaldía de Redondela han informado que este año la cita contará con vasos reutilizables gratuitos, con el objetivo de volver la celebración un evento más sostenible eliminando los plásticos de un solo uso.