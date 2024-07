Esta la expresión típica de Galicia que solo entienden los propios gallegos

Cada región tiene sus propias palabras típicas y Galicia no iba a ser menos, con un vocabulario propio de palabras y expresiones muy populares. Más allá de una lengua propia, Galicia comparte una serie de expresiones en el lenguaje cotidiano, como "outra vaca no millo" y "malo será", que, quizás, es una de las más populares fuera de las fronteras.

Si eres gallego seguro que alguna vez has empleado la expresión "nunca choveu que non escampara" para decir que siempre hay luz al final del túnel o has escuchado a tu madre decir "éche o que hai" cuando un plato de comida no te gustaba, pero no había otra cosa.

Hay ciertas expresiones que solo se utilizan en la Mariña Lucense, en Ferrolterra o en la zona del Bajo Miño, si bien hay una que es muy común de norte a sur y de este a oeste y que no entienden en el resto de España.

La inteligencia del ajo

Se trata de la expresión "ser máis listo que un allo", que se emplea para decir que alguien es muy listo. Se toma como referencia un ajo, porque es todo cabeza.

Si estás de visita por Galicia y escuchas a alguien decir "es máis listo que un allo" puede que, de todo corazón, te esté diciendo que le pareces una persona muy inteligente, aunque también puede querer decirte que eres un espabilado o un "listillo", en un tono irónico.

En castellano la expresión equivalente sería "ser más listo que el hambre".

Pero más allá que "ser máis listo un allo", la lista de expresiones típicas gallega (y que no entienden en el resto de España) se podría completar con otras muchas más, como "quedar como un Pepe", "morra o conto", "caer da burra" y "marcho que teño que marchar".