Vídeo: Así fue el espectacular homenaje de los fuegos de Bouzas al Centenario del Celta

Las fiestas de Bouzas han tenido, este año, un especial color celeste. El programa anunció guiños al Centenario del Celta que han sido, finalmente, espectaculares.

Primero, el encargado de leer el pregón fue Iago Aspas, figura indispensable en la reciente historia del club y uno de los mejores jugadores que ha vestido su camiseta. "Se me da mejor jugar al fútbol que dar pregones, por eso lo tuve que traer escrito", decía el de Moaña antes de ponerse en faena. Esto, ocurría el viernes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Treintayseis (@36_treintayseis)

Pero esta pasada noche de domingo, los famosos fuegos de Bouzas rizaron el rizo. Una espectacular coreografía pirotécnica acompañó a Oliveira dos Cen Anos, el himno del Centenario compuesto por C. Tangana y que desde su estreno, hace poco más de un año, no ha dejado de sonar en la ciudad, convertido en un referente no sólo deportivo, sino también musical, cultural y social.

🎇💯 Bouzas e os fogos de artificio vibran con #OliveiraDosCenAnos nas Festas da nosa 𝑽𝒊𝒍𝒂 𝒅𝒂 𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆𝒊𝒓𝒂



Grazas Bouzas, grazas Vigo ❤️🤍 pic.twitter.com/074LOLaxFg — RC Celta (@RCCelta) July 21, 2024

Como siempre, los fuegos de Bouzas han tenido una gran repercursión en redes sociales, que no han dudado en compartir con el mundo la espectacularidad que siempre lucen.

Bouzas é celeste 🩵🎶🎇 pic.twitter.com/EDKfPukxpJ — Peña celtista "𝐬𝐢𝐚𝐫𝐞𝐢𝐫𝐨𝐬.𝐧𝐞𝐭" (@siareiros) July 21, 2024

Agradecidos siempre a la mar 🌊💙🤍🙌 Fuegos de Bouzas. Ría de Vigo pic.twitter.com/AI4CGu4WNA — claratroncoso (@claratroncoso2) July 22, 2024

Al chaval que ha tenido la buena idea de pasearse con una bandera del Celta en plena playa de Bouzas durante los fuegos: tienes un vídeo iconiquisimo. pic.twitter.com/P2kOhrwCFl — Isra González (@inception1923) July 21, 2024