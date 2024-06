Biking Vigo o cómo redescubrir la ciudad a bordo de las dos ruedas

Javier Jiménez, director de escuelas ciclistas y acreditado como profesional de turismo activo, trabajaba en un hotel que disponía del servicio de alquiler de bicicletas cuando descubrió que, informar sobre ello, era la parte de su cometido que más le gustaba. "Me daba pena no acompañar a los turistas cuando me preguntaban qué visitar. Un día dije, ¿por qué no?", cuenta el promotor de Biking Vigo. "Siempre que viene alguien a la ciudad me encanta contarle detalles y hablarle sobre ella a nivel histórico y cultural", anota.

Comenzó con pequeñas rutas y, a partir de ese momento, la idea fue creciendo poco a poco. Hoy en día ya cuenta con su propio local -García Barbón, 74/76- desde donde parten las rutas guiadas en bicleta eléctrica para redescubrir la ciudad olívica y demostrar que, a pesar de las cuestas, también es posible disfrutar de ella dándole al pedal.

Biking Vigo propone tres rutas por la ciudad: "Discover Vigo", de 20 kilómetros de recorrido, tres horas de duración y una experiencia por el Vigo de la emigración, la Praza da Pedra, o el industrial -atraviesa Balaídos y Citroën-. También "Feel Vigo", de 18 kilómetros de recorrido, dos horas y media y una trayectoria similar que incluye, en este caso, el parque del Castro o el Halo; así como "Feel Vigo" -19:00-, también muy parecida a las anteriores aunque con un apartado muy especial: La batalla de Rande.

La cuarta propuesta se centra en el "Castillo de Soutomaior y Salinas de Ulló". Comienza y termina en la playa de Cesantes y el recorrido es de 25 kilómetros. Además, la experiencia incluye una entrada para el propio Castillo de Soutomaior.

Para enriquecer todo lo anterior, Javier realizó una recopilación de relatos de personas vinculadas a la ciudad para contar la historia de Vigo: Lola protagoniza relato sobre la emigración, José, cómo era vivir en el Casco Vello de los 50, y Antonio, los pormenores de los oficios tradicionales. Además, no falta Iago Aspas -el "príncipe de las bateas"- en Balaídos; C. Tangana y la composición del himno del Centenario del Real Club Celta y Javier, para hablar sobre el trabajo en Citroën.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Biking Vigo (@bikingvigo)

Para todas las edades

Las posibilidades de una bicicleta eléctrica permiten, entre otras, que personas de avanzada edad puedan, mediante esta iniciativa, contemplar las vistas desde el Castro o recorrerse toda la ciudad.

Por otro lado, Javier, el promotor de la iniciativa, quería desechar la idea de que el turismo de Vigo tan solo se ciñe al Casco Vello o al Castro: "En 'Feel Vigo' lo que hemos intentado es abrir la ciudad y corregir ese error que se comete aquí y que tiene que ver con que parece que solo existe el centro de Vigo a nivel turístico", relata el ideólogo de Biking Vigo.

Precisamente, otro de los quebraderos de cabeza de Javier tuvo que ver con cómo trazar las rutas para desmontar otra idea: La de un Vigo intransitable -especialmente, por sus cuestas-. "Prácticamente, el 75% de las rutas son por carril bici. Hay unos datos brutales sobre el aumento en el uso del carril bici en Vigo", remarca Javier. "Hemos conseguido que la gente se sienta cómoda y segura haciendo las rutas, lo que era el objetivo", añade.

Dos ciclistas junto a la Ría de Vigo. Biking Vigo

Todas las rutas, que incluyen casco, bici y chaleco; se pueden hacer de lunes a domingo y, en un breve periodo de tiempo, las reservas -que actualmente se hacen por Civitatis y TripAdvisor- se podrán formalizar directamente en la propia página web. Para sumarse a la experiencia de Biking Vigo es necesario medir más de 1,5 metros y tener más de 13 años. "Queremos que la gente descubra Vigo y qué es lo que hace que, para los que vivimos aquí, esto sea un paraíso", concluye Javier.