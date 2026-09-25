Rescatada una persona en O Porriño (Pontevedra) atrapada en una vivienda durante un incendio

Una persona tuvo que ser rescatada este viernes del interior de una vivienda de O Porriño después de quedar atrapada durante un incendio.

El fuego calcinó por completo una de las habitaciones y el humo causó daños en el resto del inmueble.

El suceso ocurrió pasadas las 17:00 horas en una vivienda de la calle Lugo. La Policía Local alertó al 112 Galicia de que había fuego en el interior y de que una persona permanecía atrapada.

Los agentes lograron acceder tras derribar la puerta y sacaron al ocupante, que presentaba síntomas de inhalación de humo.

Hasta el lugar se desplazaron profesionales del 061 y los Bomberos de O Baixo Miño, que se encargaron de extinguir las llamas.