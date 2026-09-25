El Puerto de Vigo cierra su mejor agosto: Registró un crecimiento superior al 11%

El Puerto de Vigo ha hecho su mejor agosto, literalmente. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria abordó este viernes el balance de tráfico correspondiente al pasado mes, en el que se registró un crecimiento superior al +11,5%.

Según subrayó en rueda de prensa el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, "estos resultados demuestran la solidez de nuestras industrias y la capacidad operativa de nuestra comunidad portuaria, que sigue respondiendo con profesionalidad en un contexto global muy complicado como el que estamos viviendo".

Durante el mes de agosto, la subida fue generalizada en los principales indicadores económicos e industriales. El tráfico de mercancías avanzó un +13,3% impulsado por la mercancía general (+15%). Destaca el gran comportamiento de la pesca congelada, que creció un +15% hasta superar las 63.000 toneladas, así como el repunte de la pesca fresca, que subió un +4% tras el aumento del +6,2% registrado en julio.

Por otro lado, despuntaron los tráficos de fruta (+103%) y conservas (+69%), mientras que el movimiento de vehículos en la Terminal de Bouzas creció un +11%.

En el ámbito marítimo, los TEUs subieron un +4,5%. También aumentó el tamaño medio de los buques (+10%) y el número de cruceristas (+11%).

Con estos datos, el acumulado anual roza los 3,5 millones de toneladas de mercancías y alcanza los 210.632 TEUs.

Recarga de vehículos eléctricos

En el encuentro de este viernes, el Consejo de Administración dio luz verde a la concesión a favor de Iberdrola para instalar diez puntos de recarga para vehículos eléctricos en la zona de servicio. Se habilitarán seis plazas de carga en Bouzas (junto al campo de fútbol), dos en el entorno del CSIC y otras dos en la Avenida de Beiramar.

Por último, Botana puso en valor su reciente participación en el Comité de Pesca de la FAO (COFI), celebrado en Roma, donde participó en el espacio dedicado a la Iniciativa de Puertos Azules, integrando la delegación oficial española de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación del MAPA, y donde Vigo fue ejemplo de Puerto Azul.

Cruceros y puerto Nodal

El Puerto de Vigo prevé recibir cerca de 155 cruceros y superar los 350.000 turistas en 2027, según avanzó Botana. La cifra mejoraría las previsiones de cierre de 2026, con unos 130 buques y algo más de 310.000 cruceristas.

El presidente del Puerto se refirió también al objetivo de que Vigo entre en la Red Básica Transeuropea de Transporte como puerto nodal. La revisión está prevista para 2030, aunque las negociaciones comenzarán en 2027, un año que Botana considera "muy importante" para avanzar en esa aspiración.

Además, anunció que la próxima semana Vigo acogerá el ejercicio nacional de lucha contra la contaminación marina Polex 2026, que servirá para entrenar la respuesta ante posibles emergencias en la terminal.