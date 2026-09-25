Agentes de la UIFO de la Xunta y del SEPRONA. Xunta de Galicia

Investigada una vecina de As Neves (Pontevedra) por su presunta relación con varios incendios

Agentes de la Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO) de la Xunta y del Seprona de la Guardia Civil han comunicado a la autoridad judicial la investigación de una persona vecina de As Neves como presunta autora de "numerosos" incendios forestales provocados de forma intencionada.

Las pesquisas comenzaron tras un incendio registrado el 21 de mayo y continuaron después de otro fuego ocurrido el 22 de junio.

Ante el riesgo de propagación y la proximidad del núcleo de Altamira, los agentes pusieron en marcha un dispositivo de vigilancia que permitió recabar pruebas en otros dos incendios registrados el 17 de julio y el 4 de septiembre.

En la investigación también participaron agentes ambientales del Distrito Forestal XVII y bomberos forestales.

La Xunta destacó especialmente su intervención en el último incendio, tanto por el apoyo al dispositivo de investigación como por la rapidez en las labores de extinción, que permitió evitar daños de mayor consideración.