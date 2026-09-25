El Gobierno de Vigo invertirá 20 millones de euros en la reparación y asfaltado de viales en la ciudad

El Concello de Vigo invertirá cerca de 20 millones de euros en la reparación y asfaltado de viales en la ciudad. Este viernes se aprobó la contratación del servicio de mantenimiento, que tendrá una duración de cinco años.

"Estamos revisando de forma continua y ya vamos a actuar sobre las necesidades en las parroquias y en el centro de la ciudad", precisó Abel Caballero, regidor olívico. "Nos llega información del estado de los viales de distintas formas, y cubrimos todas las incidencias. Nos ocupamos de la vigilancia y el mantenimiento de la importantísima red de viales e infraestructuras de Vigo", añadió.

Hay 1.006 kilómetros de viales y 1.769 calles en la urbe olívica. "Con este contrato repararemos y mantendremos calles, barandillas, aceras, esculturas, estatuas o elementos ornamentales, entre otros. También se pintarán túneles, se recuperarán pavimentos y cruces y se repararán aglomerados de calles", relató el primer edil olívico.

Además, el plan extraordinario de asfaltados contempla una actuación en 372 calles por un valor de 26,5 millones. "Ya tenemos en marcha o en proyecto 160 calles para ser mejoradas", concluyó Caballero.