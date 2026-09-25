Caballero defiende el mantenimiento de las escaleras y rampas de Vigo: "Tienen un seguimiento permanente"

El Concello de Vigo acaba de dar luz verde a la prórroga del servicio de mantenimiento integral de todos los elementos mecánicos que conforman el proyecto de escaleras, escaleras y rampas Vigo Vertical. El importe asciende a 258.000 euros y la prórroga se extenderá del 1 de octubre al 30 de septiembre de 2027.

El alcalde olívico, Abel Caballero, defendió que todos los elementos del Vigo Vertical cuentan con un "seguimiento permanente" para su correcto funcionamiento. Cuando alguno se para, puntualizó el primer edil vigués, la empresa responsable recibe la preceptiva notificación.

Dicha prórroga incluye los últimos servicios inaugurados en las calles Pintor Colmeiro, Pintor Lugrís, Serafín Avendaño, Paseo de Granada y los ascensores de Juan Ramón Jiménez. También el que conecta Camelias con Hispanidad.