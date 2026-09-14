Anulan parte de las bases impuestas en 2025 por O Porriño (Pontevedra) a los feriantes en las fiestas del Cristo

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Pontevedra ha estimado parcialmente el recurso presentado por la Asociación de Empresarios y Empresarias de Atracciones de Feria de Galicia (EMAFEGA) contra las bases aprobadas por el Concello de O Porriño para regular la instalación y funcionamiento de las atracciones durante las fiestas del Cristo de 2025.

La sentencia, que es firme, declara contrarias a derecho varias de las cláusulas incluidas en el decreto de Alcaldía de 31 de julio de 2025, entre ellas la que exigía a los feriantes una autorización municipal previa para desarrollar su actividad.

El tribunal concluye que el Concello "sustituyó el régimen de declaración responsable por un régimen de autorización previa", pese a que la actividad está regulada por la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Galicia.

Según recoge la resolución, "no hay razón que justifique" la exigencia de una licencia municipal para participar en las fiestas, ya que las entidades locales no pueden crear un régimen de autorización distinto al previsto por la normativa autonómica. El juzgado precisa, no obstante, que los ayuntamientos sí pueden establecer condiciones técnicas o de seguridad, pero deben hacerlo mediante ordenanzas o reglamentos y no a través de un decreto de Alcaldía.

La Justicia sí avala otras condiciones cuestionadas por los feriantes, como la existencia de una franja horaria "sin ruido" entre las 17:00 y las 20:00 horas y la celebración del denominado "día del niño", aunque en este último caso señala que tanto la fecha como los precios reducidos deben ser acordados entre el Concello y los profesionales.

Piden la suspensión de las bases de 2026

EMAFEGA ha mostrado su satisfacción por el fallo y recuerda que durante las fiestas de 2025 fueron rechazadas todas las solicitudes presentadas por los feriantes, alrededor de una veintena. Para la asociación, la sentencia confirma que un ayuntamiento "puede inspeccionar, controlar y exigir el cumplimiento de la normativa, pero no puede inventar un régimen jurídico suyo propio".

El colectivo advierte además de que las bases elaboradas para las fiestas del Cristo de 2026 son "prácticamente idénticas" a las recurridas y ha solicitado al tribunal su suspensión cautelar inmediata.

EMAFEGA pretende así evitar que O Porriño vuelva a quedarse sin atracciones "por tercer año consecutivo" y reclama que las solicitudes de ocupación del espacio se tramiten mediante declaraciones responsables conforme a la legislación vigente. "EMAFEGA no pide privilegios. Exige que el Ayuntamiento cumpla la misma ley que exige cumplir a los feriantes", concluye la asociación.