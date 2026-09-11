El BNG de Vigo pide una "rectificación" en la nueva Zona de Bajas Emisiones en la ciudad: "Es una profunda equivocación"

Igrexas con una foto de una de las señalas ya borrada. BNG

El BNG de Vigo ha reaccionado a la entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones de Vigo. La ha calificado como una "chapuza" y ha instado al gobierno local a rectificar el modelo.

En un comunicado recogido por Europa Press, el portavoz municipal del Bloque, Xabier Pérez Igrexas, ha criticado el arranque "clandestino, con nocturnidad y alevosía" de estas zonas, que supondrán multas para aquellos ciudadanos que las incumplan.

Para él, se trata de la "crónica de un desastre anunciado" y una "profunda equivocación" que no va a reducir las emisiones contaminantes en la ciudad. Además, ha lamentado que, en algunos casos, la señalización pegada sobre el asfalto solo duró unas horas.

Igrexas ha apuntado hacia las "reiteradas falsedades" del alcalde, Abel Caballero, subrayando que sí habrá multas de hasta 200 euros para aquellos que infrinjan la norma, tal como recoge la normativa.