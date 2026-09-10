Todo lo que debes saber sobre la Zona de Bajas Emisiones de Vigo: restricciones, multas y vehículos afectados

Ya es una realidad. Vigo ya es oficialmente ciudad con Zona de Bajas Emisiones delimitada y, a pesar de que la medida contará con un año de adaptación para los conductores, lo cierto es que a todos ellos les pilló este jueves por sorpresa: una nueva señalización horizontal apareció en la zona centro, y también en Plaza Portugal, Bouzas y O Calvario.

Era el pasado 27 de julio cuando en sesión plenaria se daba luz verde a la ordenanza municipal. Pasado prácticamente el verano, ha entrado en vigor.

Con todo y como Abel Caballero había anunciado en su momento, habrá excepciones para que los ciudadanos no se vean obligados a cambiar su vehículo para dar respuesta a esta nueva normativa.

¿En qué consiste?

La delimitación de Zonas de Bajas Emisiones da respuesta a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que recoge la obligación de que todos los municipios con más de 50.000 habitantes adopten planes de movilidad urbana sostenible e impulsen la eficiencia energética. Las ZBE son, en definitiva, áreas urbanas en las que se restringe el acceso a vehículos contaminantes para mejorar la calidad del aire.

Lo anterior, han precisado desde el Concello de Vigo, repercutirá positivamente en la salud de la población y ayudará a frenar las consecuencias del cambio climático.

¿Qué zonas se han delimitado en Vigo?

Este jueves las ZBE se han activado en el Centro, en la Plaza de Portugal, en Bouzas y en O Calvario. En ellas habrá restricciones al tráfico.

ZBE Centro estará delimitado por las calles : Rúa Cánovas del Castillo, Rúa de Carral, Rúa Victoria, Rúa Colón, Rúa de Urzaiz, Rúa de Magallanes, Rúa de Gil, Rúa Ronda de Don Bosco, Rúa Cachamuiña, Paseo de Granada, Rúa Falperra, Rúa de Pi y Margall, Rúa Llorente, Rúa Santa Marta, Rúa Conde de Torrecedeira, Rúa do Gaitero Ricardo Portela y Avenida de Beiramar.

: Rúa Cánovas del Castillo, Rúa de Carral, Rúa Victoria, Rúa Colón, Rúa de Urzaiz, Rúa de Magallanes, Rúa de Gil, Rúa Ronda de Don Bosco, Rúa Cachamuiña, Paseo de Granada, Rúa Falperra, Rúa de Pi y Margall, Rúa Llorente, Rúa Santa Marta, Rúa Conde de Torrecedeira, Rúa do Gaitero Ricardo Portela y Avenida de Beiramar. ZBE Plaza Portugal , la delimitación afectará a las siguientes calles: Rúa de Urzaiz, Rúa de Lepanto, Rúa de Alfonso XIII, Rúa Uruguai, Rúa República Argentina y Rúa Cervantes.

, la delimitación afectará a las siguientes calles: Rúa de Urzaiz, Rúa de Lepanto, Rúa de Alfonso XIII, Rúa Uruguai, Rúa República Argentina y Rúa Cervantes. ZBE Calvario : Rúa Jenaro de la Fuente, Avenida Martínez Garrido, Rúa Palencia, Rúa do Doutor Carracido, Rúa José Antela Conde, Rúa de Andalucía, Rúa de San Roque y Rúa Gregorio Espino.

: Rúa Jenaro de la Fuente, Avenida Martínez Garrido, Rúa Palencia, Rúa do Doutor Carracido, Rúa José Antela Conde, Rúa de Andalucía, Rúa de San Roque y Rúa Gregorio Espino. ZBE Bouzas: Rúa de Paz Andrade, Rúa Eduardo Cabello, Avenida Beiramar, Rúa Simancas, Rúa Camilo Veiga, Avenida da Atlántida y Rúa Casino Martínez.

La ordenanza al respecto establece cuatro fases: en la primera no podrán acceder vehículos sin dispositivo ambiental. Gradualmente se prohibirá el acceso a los que muestren etiqueta B y, a continuación, la prohibición abarcará a la etiqueta C.

¿Habrá multas?

Pese a la nueva normativa, el regidor olívico, Abel Caballero, ha prometido "una cierta continuidad con la actividad de circulación de vehículos". Eso sí, se contemplan multas y sanciones que ascenderán hasta los 200 euros.

Lo anterior ha sido criticado este jueves por el Partido Popular de la ciudad, que considera estas multas como "un castigo inasumible para miles de familias, autónomos y pequeños comerciantes que no disponen de recursos para cambiar de vehículo y a los que el Concello deja tirados, sin un transporte público reforzado que sirva de alternativa".

Desde el Concello han dicho, por su parte, que durante este periodo de adaptación se enviarán "comunicaciones de carácter informativo" a los infractores.

¿Cuáles son las excepciones a la Zona de Bajas Emisiones?