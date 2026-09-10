Condena para el Concello de Mos por hacer obras sin permiso en terrenos de la comunidad de montes

El Concello de Mos ha sido condenado por realizar obras en terrenos de la Comunidad de Montes de Tameiga sin contar con su consentimiento. Así lo ha decretado la plaza número dos de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Pontevedra.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado estima íntegramente el recurso interpuesto por los comuneros frente a los trabajos realizados por el gobierno local en O Chan da Cruz, frente a las Residencias Doral.

Con respecto a lo anterior, el juzgado rechaza el supuesto interés público de la actuación municipal, debido a que el Ayuntamiento "no acreditó que dichas obras se ejecutasen en un claro interés público, más allá de beneficiar a la entidad codemandada que se encuentra al otro lado de la carretera, habilitándose aparcamientos para las personas que allí acudían".

"Resulta palmario que el Ayuntamiento de Mos ocupó terrenos ajenos, que no le pertenecen, así como realizó unas obras sin contar con el título habilitante", insistió la jueza.

En un comunicado, la Comunidad de Montes explica que tuvo que recurrir a la vía judicial después de acabar con la vía administrativa. Fue el 12 de marzo cuando la entidad denunció estas obras en sus terrenos.