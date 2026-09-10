El calor veraniego regresa a Vigo: El fin de semana se pasará de los 30 grados

Después de un inicio de semana lluvioso, vuelve el sol a Vigo y, en este caso, el astro viene acompañado de una subida importante en los mercurios.

Por delante queda un fin de semana para aprovechar la playa en plena "vuelta al cole", y es que parece que el periodo estival dará sus últimos coletazos en las próximas horas.

Mañana viernes lucirá el sol en todo su esplendor, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y los 29 grados. La mínima subirá tres grados el sábado, llegando a los 19. Esa jornada las máximas volverán a pasar del 3.0, llegando a los 31 grados.

La tendencia se cumplirá el domingo, día de más calor en todo el fin de semana. La mínima será de 20 grados y la máxima, de 32.

Las primeras estimaciones apuntan a que este tiempo estable se mantendrá, al menos, a comienzos de la próxima semana.