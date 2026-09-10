Dos años y tres meses de cárcel para el hombre que robó con violencia a una taxista de Vigo

El acusado -ahora condenado- por robar con violencia a una taxista en Vigo ha aceptado una pena de dos años y tres meses de prisión como autor de un delito de robo con violencia y otro de lesiones. Además, tendrá que pagar a la víctima por los daños causados y por el dinero sustraído.

En la vista de conformidad celebrada esta mañana en la sección penal, plaza 3, del Tribunal de Instancia de Vigo, el varón, que se encuentra en la prisión de A Lama e intervino por videoconferencia, ha reconocido los hechos y ha aceptado dos años y tres meses de cárcel. También tendrá que pagar una multa de 20 euros.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos se remontan a la tarde del pasado 9 de abril, cuando este hombre se subió al taxi en la parada de la calle Ecuador, al lado del Corte Inglés, y pidió a la conductora que le llevase a la calle Cortellas, en el barrio de Lavadores.

Una vez allí, según recogió Europa Press, sacó una navaja y, poniéndosela a la altura de la cara, exigió a la taxista que le entregase la recaudación de ese día, un total de 350 euros. Además, le quitó de las manos un monedero que contenía otros 50 euros, y le causó a la mujer un corte superficial en la mejilla y en un dedo.

Por estos hechos, el ministerio público solicitaba hasta 4 años y 9 meses de cárcel, aunque finalmente la pena fue reducida.