La Xunta dice que "intervendrá" para garantizar el agua en Baiona si Caballero persiste "en su actitud amenazante"

La delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz. Xunta de Galicia

El suministro de agua a Baiona desde Vigo continúa generando polémica en el plano político.

Así, la Xunta de Galicia ha advertido este martes al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que, si persiste en su "actitud amenazante", será Augas de Galicia la que intervenga para garantizar el suministro de agua a Baiona y Nigrán.

Con respecto a lo anterior, la delegada territorial del gobierno gallego en Vigo, Ana Ortiz, ha insistido en que el regidor olívico "sabe o debería saber que el agua no es de su propiedad".

Según ha subrayado Ortiz, el abastecimiento de este bien público a la población es "una obligación incompatible con la arbitrariedad de un alcalde que pretende utilizarla como instrumento de confrontación política".

Según ha recogido Europa Press, la Xunta ha hecho estas consideraciones después de que el alcalde de la ciudad haya afirmado que, desde este lunes, Vigo está suministrando agua a Baiona, sin ser su obligación, y que podría "parar mañana" ese abastecimiento.

Ortiz ha acusado a Caballero de servirse del agua "de forma totalmente insolidaria" en un contexto de escasez, para "arrogarse la potestad de decidir unilateralmente quién puede tener agua y quién no".

"Por lo tanto, de persistir en su actitud amenazante, sería Augas de Galicia la que intervendría, con la ley en la mano, para garantizar el suministro a Baiona y a Nigrán", ha zanjado.