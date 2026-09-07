Vigo ya suministra agua a Baiona: "La Xunta frustró el área metropolitana y ahora podríamos organizar el suministro"

Baiona ya recibe agua de Vigo, tal y como informó el regidor de la urbe olívica, Abel Caballero, quien insistió en que "si la ciudad no hubiera intervenido, Baiona se quedaría sin agua en una semana".

Por otro lado, el alcalde aseguró que Vigo "lleva ya un tiempo preparando el dispositivo de bombeo que permite complementar el sistema de Zamáns con aportaciones procedentes del sistema de Eiras. Este bombeo se activa preventivamente por parte del Ayuntamiento para minimizar la demanda de agua de Vigo procedente de zonas de la ciudad como Valladares o Zamáns, permitiendo así mejorar la garantía de abastecimiento de Nigrán y Baiona desde este embalse".

En su intervención, Caballero ratificó que el agua, como señala la conselleira de Medio Ambiente -Ángeles Vázquez-, es un recurso patrimonio de todos, pero matizó que la cuestión importante "es distribuir ese recurso entre el resto de los ayuntamientos", y que el "único" que asume esa responsabilidad "es Vigo", en referencia a otras actuaciones en otros municipios como Moaña o Redondela. El alcalde destacó la "generosidad de la ciudad" y reprochó a la Xunta que "además de no hacer nada, critica a quien lo hace".

El alcalde acusó al Gobierno autonómico de obviar sus responsabilidades de suministrar agua en alta, "limitándose a amenazar a los más de 300 ayuntamientos de Galicia por supuestas pérdidas de agua no registrada". En Vigo, afirmó, "la Xunta habló primero de un 30 % de fugas, cifra que fue rebajando al 25 y al 20 %. Lo cierto, es que el porcentaje de agua no registrada en Vigo es del 6,3 %, seguramente el más bajo de España", remarcó Caballero.

Antes de concluir, volvió a destacar "la gran incapacidad" de la conselleira y del conjunto del Gobierno autonómico para afrontar sus competencias en materia de planificación hidrológica y ordenación de los recursos. Fue la Xunta, recordó Caballero, la que frustró la creación del área metropolitana de Vigo, "que ahora podría organizar el suministro de agua de este territorio".