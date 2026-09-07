Vigo pide a la Xunta cambios en la planificación sanitaria para garantizar citas en 48 horas

El Pleno del Concello de Vigo ha instado a la Xunta a cambiar la planificación sanitaria con el objetivo de ajustar la demanda asistencial real a las necesidades de personal. También para que todas las camas hospitalarias estén operativas durante todo el año.

Por otro lado, durante la sesión también se acordó solicitar un refuerzo de los centros de atención primaria con el personal sanitario necesario para asegurar una atención adecuada y garantizar citas médicas en un plazo de 48 horas.

Por último, se solicitará a la Consellería de Sanidade que refuerce el personal del Punto de Atención Continuada de Pizarro para evitar las largas esperas registradas a lo largo de todo el verano.

Durante la sesión plenaria de este lunes se calificó de "fracaso" el Plan de Verano. Más concretamente, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Elena Espinosa, denunció que la Xunta "propicia que Vigo vaya de mal en peor en lo tocante a la atención médica". Lo anterior, tras repasar una serie de sucesos calificados como "déficits de atención sanitaria", ocurridos desde el mes de junio y a consecuencia, según los socialistas, de una falta de sustitución del personal.

"Mientras los pacientes sufren y los profesionales están colapsados, el presidente de la Xunta y el conselleiro de Sanidad hablan de normalidad", denunció Espinosa. "La ciudadanía de Vigo está desatendida sanitariamente", remarcó al recalcar que el problema de la falta de citas para la atención primaria "se repite" en todos los centros de salud de la ciudad. "Rueda y el conselleiro no escuchan a la ciudad", concluyó.