Vigo invierte tres millones en reparar muros de la ciudad "por seguridad y estética"

El Concello de Vigo invertirá unos tres millones de euros en la reparación de distintos muros, principalmente, obedeciendo a criterios de seguridad.

Recientemente se han culminado trabajos en este sentido en Vista do Mar y se ha licitado otra actuación en el Camiño Galindra, en Castrelos -con un muro de cierre y contención, dotado con un presupuesto de 129.311 euros-. Además, y continuando con las obras en la ciudad, el Pleno aprobó, con 18 votos a favor y 5 en contra, reclamar a la Xunta una línea de financiación para la recuperación y mejora de los senderos integrados en el Camiño do Litoral.

En lo tocante al muro de Vista do Mar, en Lavadores, la intervención contó con un importe de 104.449 euros. Fue necesaria tras producirse un hundimiento de la calzada que afectaba a la estabilidad del muro de contención y suponía un riesgo potencial para la vía. La situación se había agravado por las filtraciones de agua procedentes de la escorrentía superficial durante los temporales de los últimos meses, aumentando el riesgo de colapso de la estructura.

Actuaciones en marcha

El Ayuntamiento está invirtiendo 2,8 millones de euros en la reparación de muros en diferentes puntos de Vigo. Entre las actuaciones figuran las de Cantabria número 300, en Teis; Vía Traída das Augas, en Cabral; Camiño Igrexa número 113, en Valadares; Baixada á Praia, en Saiáns; playa de Santa Baia, en Alcabre; Escuela Infantil Vila Laura; los colegios Mestres Goldar y Valle-Inclán; el campo de fútbol de As Relfas, en Sárdoma; y el parque de Navia.

El regidor vigués, Abel Caballero, destacó que esta inversión obedece a razones de seguridad, de estética y para garantizar el buen uso de tantos colegios y tantos ámbitos de la ciudad: "Son casi 3 millones de euros para velar por la seguridad en la ciudad", aseveró el alcalde olívico.

Camiño do Litoral

Por otro lado, el pleno de la Corporación aprobó este lunes una moción del grupo municipal Socialista que insta a la Xunta a habilitar una línea específica de ayudas destinada a la recuperación y mejora de los senderos integrados en el denominado Camiño do Litoral. La iniciativa salió adelante con 18 votos a favor -PSOE y BNG- y 5 en contra - los del Partido Popular-.

Nuria Rodríguez expuso que Vigo cuenta con una red de senderos locales, urbanos y periurbanos de más de 100 kilómetros, consolidada a lo largo de los años con inversión municipal, y reclamó una implicación económica efectiva de la Administración autonómica en la conservación de estos espacios.

La moción solicita habilitar una línea específica de ayudas y financiación plurianual para la restauración, conservación y mejora de los senderos que formen parte del Camiño do Litoral, garantizando recursos para los municipios costeros, así como reclamar que la red viguesa sea incluida entre las actuaciones prioritarias del proyecto autonómico.

La propuesta aprobada también solicita la creación de un marco estable de cooperación entre la Xunta y los ayuntamientos afectados para coordinar inversiones, actuaciones de recuperación ambiental y promoción turística, con la participación económica de la Administración autonómica en el ámbito de sus competencias.

Rodríguez defendió que la promoción del Camiño do Litoral debe ir acompañada de recursos económicos para los municipios que conservan y recuperan estos espacios, frente a la situación actual, en la que los ayuntamientos costeros están asumiendo los costes de las actuaciones sin una línea estable de financiación autonómica.

Deficiencias en el CEIP Josefa Antonio

En materia de Infraestructuras, el Pleno de la Corporación también dio luz verde al acuerdo para reclamar al ente autonómico que ejecute urgentemente las obras necesarias para solucionar las deficiencias del CEIP Josefa Alonso, en Matamá.

Con respecto a lo anterior, la concejala de Educación, Olga Alonso, recalcó la necesidad de que la Administración gallega acometa las obras de mejora de las cubiertas, carpintería exterior, aislamiento térmico y de todos los elementos que afectan a las condiciones de habitabilidad y seguridad del colegio. Recordó que el Ayuntamiento de Vigo ya ha realizado reparaciones en distintos elementos del centro educativo.

La Corporación, asimismo, reclamó a la Xunta un calendario de actuaciones para acometer las obras necesarias en el menor plazo de tiempo posible.