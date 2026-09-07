Una mujer y un niño tienen que ser trasladados tras un incendio en una vivienda de Vigo

Un incendio en una vivienda de Camiño da Brea, en Vigo, ha sorprendido este lunes a los vecinos de Sárdoma. Las llamas han obligado a trasladar a una mujer y a un niño al Hospital Álvaro Cunqueiro.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo minutos antes de las 14:30 horas de este lunes. Fue el menor el que dio la voz de alarma e indicó que les ardía la cocina y que su madre intentaba apagarla.

La mujer consiguió apagar las llamas, pero sufrió quemaduras en una mano y necesitaba asistencia sanitaria. Por su parte, como informa Europa Press, el menor inhaló humo.

Hasta el punto se movilizaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos y la Policía Nacional y Local de Vigo. Una vez en el lugar, los bomberos confirmaron que el incendio ya estaba apagado.