Caso Déborah: La Audiencia de Pontevedra rechaza que la UCO se haga cargo de la investigación

Novedades en el caso de la viguesa Déborah Fernández: La Audiencia Provincial de Pontevedra ha confirmado la decisión del juzgado de instrucción de Tui (Pontevedra), que desestimó apartar a la Policía Nacional del caso -ya archivado- y encargar su investigación a la UCO de la Guardia Civil. Así se recoge en un auto de la sección segunda del organismo provincial, que rechaza el recurso de apelación interpuesto por la familia.

Así, la familia de la joven viguesa -desaparecida en abril de 2002 y cuyo cadáver apareció días después en una cuneta en O Rosal-, había pedido al juzgado que trasladase las diligencias, llevadas a cabo en su día por la Policía Nacional, a la UCO de la Guardia Civil. Pero el tribunal de Tui rechazó esa petición, recordando que es el órgano jurisdiccional el que encomienda a la policía judicial correspondiente la práctica de diligencias, y que la elección del cuerpo policial no queda "a discreción de las partes".

Tal y como ha recogido Europa Press, el juzgado de Tui señaló que el caso está archivado y no constan indicios ni hechos nuevos que justifiquen su reapertura. En su auto, el juzgado confirmaba así una providencia previa que, igualmente, había rechazado la pretensión de la familia.

Ahora ha sido la Audiencia Provincial de Pontevedra la que, en un auto de junio pasado, ha confirmado esa decisión. En su resolución, el tribunal provincial señala que "no se puede cambiar de cuerpo policial para que lleven a cabo una especie de inspección o fiscalización de lo realizado por otro cuerpo o fuerza de seguridad, o por distintos agentes del mismo cuerpo, con el fin de depurar otro tipo de responsabilidades".

Además, abunda la Audiencia en que no puede "imponer" al juzgado de instancia criterios de actuación fuera de la estricta resolución de recursos, máxime en un asunto que está sobreseído y archivado. Contra esta resolución no cabe recurso.