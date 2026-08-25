El precio del diésel supera los dos euros por litro en Vigo: "Sube como un cohete"

Los combustibles continúan su escalada de precios y ya son siete semanas consecutivas al alza en Vigo, donde el diésel ya supera la "barrera psicológica" de los dos euros por litro en algunas gasolineras. Aun así, prevén un ligero descenso en septiembre.

Es el caso de la mayoría de gasolineras de Repsol y Moeve de la ciudad olívica. Así, prácticamente la mitad de las estaciones de servicio de Vigo están ofreciendo el diésel premium por encima de los dos euros por litro.

En el resto de establecimientos, el precio se sitúa por debajo de esta "barrera psicológica". "Somos todos muy reacios a superar los dos euros. Algunas lo mantienen en 1,99 o 1,98 euros por litro", explica el encargado de una gasolinera del centro de la ciudad.

Por su parte, las gasolineras low cost mantienen valores inferiores, ligeramente por debajo de los 1,8 euros por litro. Estos negocios cuentan con infraestructuras más pequeñas y menor personal, por lo que asumen menos costes

De esta manera, llenar un depósito medio de 55 litros de gasóleo supone un desembolso de entre 93,5 y 113 euros. La gasolina, en cambio, se mantiene entre los 1,69 y los 1,839 euros. En estos casos, llenar un depósito medio de 55 litros de gasolina 95 e5 cuesta entre 92,95 y 101,15 euros.

"Ayer bajó el precio"

Pese a que la última actualización de los datos oficiales continúan apuntando al incremento de los precios, las gasolineras ya apuntan a un descenso en las próximas semanas. "Ayer bajó el precio del coste para nosotros", señala el mismo encargado.

Este trabajador explica a Treintayseis que el precio aún no se ha actualizado porque continúa a la venta el combustible comprado a un valor superior. Ahora bien, advierte: "La gasolina sube como un cohete y baja como un papel".

De todas formas, prevé que el precio del diésel baje en las próximas semanas y recuerda que el Gobierno de España implementará una bajada de 10 céntimos del impuesto directo sobre este combustible a partir del 1 de septiembre.

No será así en el caso de la gasolina, ya que "va a subir cinco céntimos este impuesto directo". El objetivo, asegura el encargado de una gasolinera del centro de Vigo, es equilibrar el precio de ambos carburantes.