La antigua Vulcano podrá mantener su actividad mientras se resuelven las alegaciones por el fin de la concesión

Astilleros San Enrique podrán continuar con su actividad en las instalaciones del barrio de Teis. Así lo ha acordado este viernes el Consejo de Administración del Puerto de Vigo, mientras no se resuelven las alegaciones presentadas por la empresa, que pretende revocar la caducidad de la concesión administrativa.

Como recuerda Europa Press, la concesión otorgada a San Enrique en febrero de 2022 estaba vinculada al cumplimiento de una serie de requisitos. La empresa concesionaria, del grupo Marina Meridional, tenía un plazo de dos años para acometer las inversiones comprometidas, de 1,8 millones de euros.

Pero en enero pasado, el Consejo de Administración acordó la extinción por caducidad de la concesión. En su momento, el Puerto defendió que ese expediente se había tramitado conforme a la legalidad y que contaba con todos los informes preceptivos.

La empresa, por su parte, tildó de desproporcionada la decisión y reclamó posponer la tramitación de la caducidad de la concesión, defendiendo sus cifras de empleo y su actividad.

Este viernes, el presidente del Puerto, Carlos Botana, ha informado de que el Consejo ha optado por permitir la continuidad de la actividad, en tanto no se resuelven las alegaciones y recursos de la empresa, pero ha insistido en que la concesión está "caducada".

"Ahora se abre un marco de futuro, el pasado, pasado está", ha incidido, aunque no se ha referido a qué futuros usos podrán tener esas instalaciones si se confirma la marcha de San Enrique.