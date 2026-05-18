La CIG mantiene la huelga del metal en Pontevedra este martes y rechaza el preacuerdo firmado por CCOO y UGT

El metal de la provincia de Pontevedra está llamado a una nueva jornada de huelga este martes 19 de mayo después de que los trabajadores reunidos en la asamblea organizada por la CIG decidiesen mantener la convocatoria para rechazar el preacuerdo de convenio colectivo firmado el pasado viernes por CCOO y UGT.

En el encuentro, en el que participaron cientos de personas trabajadoras del sector, también se acordó suspender los paros previstos inicialmente para los días 20 y 21.

La central sindical ha convocado además una manifestación en Vigo, que arrancará a las 10:00 horas desde la Avenida de Beiramar y finalizará junto al edificio de la Xunta, en la Praza da Estrela. La CIG espera que esta jornada de movilización sirva para expresar con "claridad y contundencia" el rechazo a un preacuerdo que, a su juicio, no responde a las necesidades reales del personal del sector ni se corresponde con la fuerza demostrada en las calles y en los centros de trabajo durante las anteriores jornadas de huelga.

Desde CIG-Industria sostienen que "el metal de Pontevedra ya dejó claro que no está dispuesto a aceptar más cesiones ni más pactos a la baja" y defienden que la movilización ha demostrado que existe fuerza suficiente para tumbar un acuerdo que, según denuncian, consolida la precariedad y perpetúa las condiciones de explotación que padecen diariamente los trabajadores.

Por todo ello, la central nacionalista hace un llamamiento a participar tanto en el paro como en la manifestación convocada en Vigo. "No queremos más precariedad, ni contratos basura, ni salarios de miseria. Queremos estabilidad y seguridad en nuestros puestos de trabajo, condiciones laborales dignas y una salud laboral real", reivindican desde la organización sindical.

UGT y CC.OO. avalan el acuerdo

Por su parte, las asambleas de delegados y afiliados de UGT y CC.OO. han avalado este lunes el preacuerdo de convenio del metal de Pontevedra alcanzado el pasado viernes con las patronales del sector.

Según fuentes sindicales que recoge Europa Press, estas asambleas han votado 'Sí' al acuerdo de convenio del metal de Pontevedra, tras meses de negociaciones y hasta tres jornadas de huelga para alcanzar ese pacto. De esta manera, ambos sindicatos han desconvocado los tres días de paros previstos para esta semana en el marco del conflicto.

Según han trasladado fuentes sindicales y de la patronal, el preacuerdo, para un convenio a 4 años, recoge un incremento salarial del 15% (5% en 2026, 4% en 2027, 3% en 2028 y 3% en 2029, con una cláusula de garantía vinculada al IPC, con un tope del 2,5% en 2027, 2028 y 2029. También se establece la diferenciación salarial entre oficial de 1ª y de 2ª, otorgando al primero un incremento del 0,5% en 2028 y otro 0,5% en 2029.

Por otra parte, incluye mejoras como el abono de uno de los conceptos de trabajos especiales (Tóxico, penoso o peligroso) en los astilleros, varaderos y centros de reparación naval, la implantación de jornada intensiva al menos en el mes de julio en estos mismos centros de trabajo y un día más de vacaciones (24), que saldría del ajuste de jornada. La jornada anual se reducirá a 1.752 horas en 2027 (8 horas menos).