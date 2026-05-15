Vigo inicia los trámites para "eliminar" la gasolinera de Plaza España y apuntalar su revolución urbanística

El Concello de Vigo avanza con la revolución urbanística de Plaza España. El gobierno local presentará el próximo martes en la Xerencia de Urbanismo el inicio de los trámites para "eliminar" la gasolinera y asegurar la parcela como una "zona de utilización pública".

Así lo ha informado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, este viernes en un audio distribuido a los medios de comunicación. "El próximo martes vamos a aprobar de forma definitiva el convenio de ejecución y planeamiento sobre las parcelas de la zona 5 de Plaza España", ha afirmado.

El regidor socialista ha explicado que la "cuestión más importante" es la eliminación de la estación de servicio, ubicada entre Gran Vía y la calle San Amaro. El documento municipal también incluye la parcela entre Manuel Olivié y Fernando Conde, donde se mantiene el edificio catalogado, la antigua sede del Celta.

Por otro lado, se llevará a cabo la transformación de la parcela ubicada entre San Amaro y Manuel Olivié, donde se construirá un edificio de viviendas. La zona más próxima a Plaza España se cederá al Concello, que la dedicará a "utilización pública".

"Por tanto, arranque definitivo y aprobación de una de las zonas importantísimas para la mejora de la Plaza de España", ha concluido el alcalde Abel Caballero. El objetivo municipal es es dotar de espacios verdes y viviendas el enclave, con el desarrollo de una "semipeatonalización".